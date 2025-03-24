كأس منصور بن زايد.. بطولة استثنائية وحضور لافت لنجوم الكرة

نجحت بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي اختتمت منافسات نسختها الثانية عشرة مؤخراً، في خطف الأنظار والأضواء خلال شهر رمضان المبارك مسجلة حضورها كواحدة من أقوى البطولات الكروية، إذ على مدار 12 عاماً مثلت كأس منصور بن زايد واحدة من أبرز الأحداث وتجمعاً للنجوم بتواجد مجموعة من الفرق التي تضم لاعبين مشاهير على المستويين المحلي والمحترفين.

شهدت البطولة في نسخة هذا العام حدثاً استثنائياً بظهور نجوم وأساطير كرة القدم الإماراتية من أبطال المنتخب الوطني الأول من جيلين مختلفين، إذ جمعت البطولة أبطال الأبيض في «خليجي 18» التي فاز بها المنتخب الإماراتي عام 2007، في مواجهة مع أبطال الأبيض في «خليجي 21» في البحرين، بقيادة الأسطورتين إسماعيل مطر وعمر عبدالرحمن، حيث خطفت المواجهة الأنظار بمشاركة النجوم عبدالرحيم جمعة، هلال سعيد، وليد سالم، حميد فاخر، فيصل خليل، يوسف جابر، حيدر ألو علي، مهند العنزي، خميس إسماعيل، أحمد علي، حبوش صالح، يوسف البيرق، إسماعيل الحمادي، ومحمد فوزي.

وتوج فريق «دائرة القضاء» بطلاً لكأس منصور بن زايد 2025 في المحاولة الثالثة له في النهائي بعد تغلبه بركلات الترجيح على فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ليحقق اللقب الذي عانده في سنوات سابقة.

وأكد خالد الحديدي مدرب فريق دائرة القضاء المتوج بلقب النسخة الـ12 لكأس منصور بن زايد لكرة القدم أن تحقيق كأس البطولة لم يكن سهلاً نظراً لقوة أغلب الفرق المشاركة والتنافسية العالية التي شهدتها البطولة منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن بداية من الدور ربع النهائي أي فريق كان قادراً على التتويج باللقب.

وقال: أشكر اللاعبين على روحهم العالية وقتاليتهم التي ظهرت في كل مباريات البطولة، وخصوصاً في المباراة النهائية، وسعيد بتحقيق اللقب الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع لاسيما وأن البطولة باتت واحدة من أهم بطولات كرة القدم التي تقام في شهر رمضان وتشهد مشاركة أقوى الفرق واللاعبين. وأردف: شهدت مستويات فنية عالية ولاعبين محترفين من الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب لاعبين من مصر والمغرب ودول أفريقية عدة، وواجهنا صعوبة في النهائي لكن حالفنا التوفيق في ضربات الترجيح.

من جهته، أعرب سيباستيان تيغالي قائد فريق دائرة القضاء وأفضل لاعب في البطولة عن سعادته بالتتويج بالكأس، خصوصاً وأنه المرة الأولى التي يشارك فيها في البطولة، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن البطولة بهذه القوة والشراسة، وأنها لا تقل عن بطولات المحترفين، موضحاً أن فريقه كان لديه هدف منذ البداية بالمنافسة على الكأس تحت أي ظرف، وامتلك الثقة وحالفنا التوفيق في النهائي. وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب، أضاف أنه سعيد بالفوز بالجائزة لكنها لم تكن لتتحقق لولا مساعدة زملائه في الفريق، وأن الجميع قدم أداء قوياً في كل المباريات.

وأكد أحمد ناصر حارس مرمى «دائرة القضاء» أن الفريق استحق الفوز بالكأس عن جدارة واستحقاق بعد أن كان الأفضل على مدار البطولة بشكل عام، مشيراً إلى أن الفريق واجه منافساً قوياً في النهاية، وحالفه التوفيق في ركلات الترجيح، إذ تألق ناصر في ركلات الترجيح وقاد فريقه إلى اللقب بعد تصديه لـ3 ركلات.