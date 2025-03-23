فيران توريس لاعب إٍسبانيا : لامين يامال لا يتأثر بضغوطات المواجهات الكبرى

أكد فيران توريس، مهاجم المنتخب الإسياني ، أن زميله الشاب لامين يامال لا يتأثر بأي ضغط في المواجهات الحاسمة والمهمة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن منتخب إسبانيا، بقيادة مدربه لويس دي لافوينتي، تعادل بنتيجة 2/2 مع مضيفه الهولندي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية، ويلتقي الفريقان مجددا في بلنسية في لقاء الإياب.

ومن غير المتوقع أن يشكل ذلك ضغطا على المهاجم البالغ من العمر 17 عاما، وتوقع دي لافوينتي هذا الاسبوع أن يكون يامال لاعبا تاريخيا وذلك بعد موسم رائع مع برشلونة حيث سجل 13 هدفا في 38 مباراة بكل البطولات .

وقال توريس في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية : "لا أعلم إذا كان لامين يعلم شيئا بشأن الضغط، لكي أكون صادقا".

وأضاف: "فقط شاهده وهو يلعب، أنه يبدو وكأنه يلعب في ساحة المدرسة، أتمنى أن يواصل على نفس المستوى لفترة طويلة".