رونالدو: البرتغال تعيش لحظة توتر قبل مواجهة الدنمارك بدوري الأمم

أقر كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي بالضغط الذي يواجهه فريقه في ظل سعيه لقلب خسارته 1-صفر أمام الدنمارك في مباراة إياب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وانتقد مهاجم النصر السعودي بشدة مستواه ومستوى أداء فريقه في مباراة الذهاب في كوبنهاجن، إذ خسرت البرتغال بهدف سجله راسموس هويلوند، لكنه واثق من أن الجماهير المحلية قادرة على لعب دور رئيسي في تحويل دفة المباراة إلى صالحهم.

وقال رونالدو للصحفيين "الأجواء متوترة للغاية. لا أخفي ذلك. نحن في لحظة متوترة لأننا بحاجة إلى الفوز، ولكن هذا هو الشيء الجميل في كرة القدم.

"أناشد الجماهير أن تكون معنا فليمنحونا القوة، لأننا سنبذل قصارى جهدنا.

"خسرت مباريات في غضون 90 دقيقة، لكنني لم أخسر قط في مباراة الذهاب. هناك مواجهات مثل تلك التي خضناها، وهناك أيام سيئة تمر بنا.

"لم امر إطلاقا بمثل هذه المباريات، ولم يخض الفريق كذلك مثل هذه المباريات على الإطلاق، لكن هذا جزء من الحياة.

"أريد مغادرة استاد ألفالادي مرفوع الرأس. إذا سجلت، سأكون سعيدا، ولكن إذا لم أسجل، فليسجل غيري. ما أريده هو فوز البرتغال".

ونفى رونالدو وجود أي تراجع في نهج المنتخب الوطني، وأكد ثقته في قلب نتيجة مباراة الذهاب وبلوغ قبل النهائي.

"هناك دائما نهج لنا داخل المنتخب الوطني. الجوانب الفنية حاضرة بالطبع، ولكن كانت هناك بعض الأمور الأخرى مفقودة.

"هذه هي كرة القدم، لا يمكنك دائما اللعب بشكل جيد".

وأضاف "لم تكن الأجواء مواتية أيضا. خضت 50 ألف مباراة سيئة، وكذلك الفريق. لاعبونا، الذين اعتادوا اللعب في البطولات الكبرى، قدموا أيضا مباريات سيئة. هذا جزء من الرياضة.

"لا داعي للقلق. الماضي انتهى. أعلم أن هناك الكثير الذين يتمنون خسارتنا، ولكن إذا اتحد هؤلاء القلة وتمتعوا بطاقة إيجابية، فأنا متأكد من أننا سنحقق نتيجة رائعة

ودافع رونالدو أيضا عن مدربه روبرتو مارتينيز، بعد الانتقادات التي تعرض لها من قبل بعض النقاد والجماهير بعد الهزيمة يوم الخميس.

وقال رونالدو (40 عاما) "أعتقد أنه من غير العدل انتقاد المدرب، لأننا جميعا في نفس القارب.

"خسرنا المباراة ولعبنا بشكل سيء، لكن لدينا مباراة الإياب. فلنسعى للهدوء ونفكر بإيجابية، وتأكد أن الأمور ستسير على ما يرام".