البرتغالي بيريرا مدرباً لدبا الفجيرة.. والخديم الضحية الثامنة بين المدربين

أعلن نادي دبا الفجيرة تعاقده مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا، ليتولى قيادة الفريق الأول خلفاً للمدرب الوطني محمد الخديم الذي تم الاستغناء عن خدماته بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى «الهواة»، ويعد الخديم الضحية الثامنة حتى اللحظة على مستوى رحيل المدربين.

ويحمل الوافد الجديد البرتغالي بيريرا خبرة كبيرة في تدريب الأندية المحلية والخليجية من خلال إشرافه على فريق العروبة الذي قاده للصعود الثاني في تاريخه لدوري المحترفين، كما قاد أندية خليجية منها 3 فرق من سلطنة عُمان وهي: النهضة، السيب، النصر، إلى جانب إشرافه على تدريب فريق المجزل السعودي والخالدية البحريني، بالإضافة إلى عمله مساعد مدرب في نادي اتحاد جدة السعودي.

من جهته، بات المدرب المواطن محمد الخديم الضحية الثامنة في دوري «الهواة» بعد رحيل الدكتور عبدالله مسفر، مدرب دبا الفجيرة الذي حل بديلاً عنه مواطنه محمد الخديم، واستغنى نادي الإمارات عن مدربه المصري طارق السيد ليغادر فاسحاً المجال للمدرب الوطني بدر طبيب، كما تم الاستغناء عن المدرب الوطني عبدالغني نوح مدرب «غلف اف سي».

وكان نادي العربي قد افتتح مسلسل «الإقالات» بعد الجولة الأولى حيث استغنى عن مدربه بدر طبيب ليتعاقد مع المدرب البحريني عيسى السعدون، ثم المدرب الصربي داركو مدرب فريق الإمارات والذي لم يستمر طويلاً مع «الصقور» لتتم الاستعانة بالمصري طارق السيد ويخلفه بدر طبيب مدرباً ثالثاً لـ«الصقور» منذ انطلاقة الموسم، وتعاقد الحمرية مع المدرب الوطني عيد باروت خلفاً للروماني ايلي ستانلي، كما تم الاستغناء عن المدرب إسماعيل أحمد مدرب فريق مجد وتعيين عيسى بوصيم مدرب كلباء السابق خلفاً له.