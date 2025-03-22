الركراكي: كنت واثقاً من قدرتنا على العودة والفوز على النيجر

أبدى وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم ارتياحه لرد فعل لاعبيه في المباراة التي جمعته بالنيجر مساء الجمعة بملعب وجدة في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه الصعب: "لست راضيا عن الأداء في الشوط الأول لأننا لم نحترم المنافس. استفقنا بعد الهدف وقدمنا أفضل ما لدينا في ربع الساعة الأخير. وقد أعجبتني العقلية التي أنهينا بها المباراة".

ورغم اعترافه بالصعوبة التي خلقها له منتخب النيجر إلا أن مدرب الأسود أبدى ارتياحه لإمكانيات لاعبيه قائلا: "لم أكن قلقا من النتيجة لأنني كنت واثقا من قدرتنا على العودة ما دمت أتوفر على عدد من الأوراق التي استخدمتها لاحقا".

وأضاف:" النيجر منتخب جيد ومنظم، لكن ربما كان خطأه أنه سجل علينا مبكرا في الشوط الثاني فأتاح لنا وقتا كافيا لتصحيح الوضع وقلب النتيجة. كان سيناريو مثاليا بالنسبة لنا بدلا من التسجيل علينا في الدقائق الأخيرة".

ووعد الركراكي بمراجعة بعض الأوراق قبل مواجهة تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل أخذا بعين الاعتبار دروس النيجر فقال: "شخصيا أتعلم في هذه المباريات أكثر من تلك التي نفوز بها بحصص كبيرة.

ربما أن الصيام وكثرة المباريات الأوروبية القوية بالنسبة لبعض اللاعبين كان لها تأثيرها على الأداء العام لكن الأمر يتطلب بعض الحزم لأن حمل القميص الوطني يفرض بذل جهود أكبر".

من جهته قال بادو الزاكي مدرب النيجر، إن المباراة كانت تكتيكية مبررا هزيمة فريقه بفقدان التركيز وتراجع مستوى اللياقة البدنية في الشوط الثاني.

وقال الزاكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" منتخب النيجر يتميز بفرديات جيدة لكننا نحتاج للعمل على المستوى التنظيمي لتدبير التحضيرات لمثل هذه المباريات. ثلاثة من لاعبينا استغرقت رحلتهم من روسيا حوالي 18 ساعة، فوصلوا قبل المباراة بيومين فقط".

أما عن مواجهة منتخب بلاده فقال: "كنت في موقف صعب لا أحسد عليه، فقد عشت هذا الهاجس طوال وقوفي في دكة الاحتياط من أجل توجيه اللاعبين لهزم منتخب بلادي الذي قضيت معه سنوات طويلة لاعبا ومدربا".

وتأكيدا على قوة أسود الأطلس الحالية قال الزاكي: "لدي الثقة في كون كأس أفريقيا 2025 ستظل في المغرب".