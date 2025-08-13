نيوكاسل الإنجليزي يعلن ضم ماليك ثياو رسمياً

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، تعاقده مع ماليك ثياو، مدافع ميلان الإيطالي، بعقد طويل الأمد.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي أن ثياو "24 عاما" ، المدافع الألماني الدولي الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، أصبح ثالث صفقة يبرمها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك ثياو في 85 مباراة في جميع المسابقات، خلال ثلاثة أعوام قضاها مع ميلان، من بينها مباراة أمام فريق نيوكاسل، بقيادة إيدي هاو، في ملعب سان سييرو، بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثياو هدفاً واحداً فقط مع ميلان، وكان في دوري الأبطال في الموسم الماضي، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق الإيطالي على ريال مدريد 3/ 1.

وبدأ ماليك مسيرته الاحترافية مع فريق شالكه، حيث صعد من أكاديمية النادي، ثم شارك للمرة الأولى في الدوري الألماني (بوندسليجا) بعمر 18 عاماً في عام 2020، وخاض ثياو ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الألماني.

وسيرتدي ثياو القميص رقم 12 مع نيوكاسل في الموسم الجديد.

وقال ثياو: "متحمس للغاية للانضمام إلى هذا النادي الكبير. لا يمكنني الانتظار لبدء التدريبات والتعرف على زملائي الجدد وكل أفراد الطاقم".