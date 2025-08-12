الظفرة يضم البركاوي الهداف التاريخي للرائد السعودي

حسم الظفرة، رسمياً، صفقة المهاجم المغربي كريم البركاوي، بعدما تعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد قابل للتجديد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الرائد السعودي بنهاية الموسم الماضي.

ويعد البركاوي البالغ من العمر 30 عاماً، أحد المهاجمين المميزين، والهداف التاريخي لنادي الرائد السعودي برصيد 61 هدفاً في دوري روشن، سجلها في 124 مباراة مع فريقه السابق الذي لعب في صفوفه لمدة 5 مواسم.

وأكمل البركاوي الخماسي الأجنبي في صفوف الظفرة العائد إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد بعد موسمين في الدرجة الأولى، إذ كان النادي قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد في خانة الأجانب، وضم لاعب الوسط البرازيلي جوبسون سوزا، وقائد المنتخب الأيسلندي يوهان بيرغ غودمونسون الذي يلعب في مركز الجناح، والمدافع المغربي محسن ربجة، فيما يحضر في قائمة الفريق من الموسم الماضي الجناح المغربي محمد الخلوي.

وكان الظفرة قد نجح في الحصول على توقيع اللاعب الذي فضل عرض «الفارس» رغم تلقيه عروضاً عدة من أندية أخرى، أبرزها الزمالك المصري الذي سعى إلى ضم اللاعب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويسعى الظفرة إلى عودة قوية لدوري المحترفين، ودعم صفوفه بعدد من اللاعبين الجيدين على صعيد الأجانب والمواطنين والمقيمين، حيث تعاقد مع 11 صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي، تحضيراً للموسم الجديد.

ويفتتح الظفرة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة ، شباب الأهلي، بدبي يوم 16 أغسطس الجاري.