كريستال بالاس يخسر استئنافه ضد قرار "يويفا"





خسر نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الاثنين، استئنافه أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) ضد قرار مشاركته إلى دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من الدوري الأوروبي، بسبب خرقه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المتعلقة بملكية الأندية، وذلك في ظل ارتباطه بالمستثمر الأمريكي جون تيكستور.

وذكرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي أن قضاتها رفضوا طلب الفائز بكأس إنجلترا للبقاء في الدوري الأوروبي، في قضية شملت أيضا منافسه في الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست ونادي ليون الفرنسي.

وتأكدت مشاركة فورست وليون بشكل مباشر في الدوري الأوروبي في سبتمبر المقبل، فيما يتعين على كريستال بالاس أن يبدأ دوري المؤتمر من الدور التمهيدي الأسبوع المقبل.

وأوقعت القرعة التي أجريت الأسبوع الماضي كريستال بالاس في مواجهة فريق فريدريكستاد النرويجي أو ميدتيلاند الدنماركي يومي 21 و28 من الشهر الجاري.

وكان يويفا قرر مشاركة كريستال بالاس لأن تيكستور يملك 43 في المئة من ملكية النادي في الموسم الماضي، بينما كان يملك أيضا نادي ليون. وغاب كريستالا بالاس هم الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد في مارس لحل هذه المشكلة المحتملة.

وذكرت كاس أن قضاتها قرروا أن تيكستور "كان عضوا في مجلس الإدارة وكان يتمتع بتأثير حاسم على كلا الناديين في وقت تاريخ تقييم الاتحاد الأوروبي".

وذكرت المحكمة في بيان أن الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة " اعتبرت أن لوائح اليويفا واضحة ولا تمنح أي مرونة للأندية غير المتوافقة في تاريخ التقييم".

واستمرت القضية على رقم من قيان تيكستور ببيع حصته في كريستال بالاس ، إلى مالك فريق نيويورك جيتس، وودي جونسون، في يوليو الماضي.

وبعكس بالاس، يظل نوتنجهام فورست وليون جزءا من شبكات ملكية متعددة الأندية، لكنها لا تتعارض مع لوائح اليويفا الخاصة بالمشاركة في المسابقات الأوروبية. ويمتلك مالك نوتنجهام فورست، إيفانجيلوس ماريناكيس، نادي أولمبياكوس اليوناني بطل الدوري، والذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتأهل بالاس للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، أول لقب كبير في تاريخ النادي الذي يمتد لـ120 عاما.