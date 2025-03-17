ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي

سجل النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي هدفه الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم هذا الموسم، ليقود فريقه إنتر ميامي لفوز صعب على أتلانتا يونايتد بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، فجر الإثنين (بتوقيت غرينتش).

تقدم أتلانتا يونايتد بهدف مبكر سجله إيمانويل لاتي لاث في الدقيقة 11، قبل أن يمنح ميسي التعادل لفريق إنتر ميامي بهدف في الدقيقة 20.

وانتزع رفاق ميسي نقاط الفوز بهدف قاتل سجله فافا بيكولت في الدقيقة 89.

ورفع إنتر ميامي رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الشرقية، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم بينما تجمد رصيد أتلانتا يونايتد عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

أما ميسي فقد احتفل بتسجيل الأهداف في 22 موسما مختلفا على مستوى الدوريات بعد مسيرة طويلة مع أندية برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأخيرا إنتر ميامي الأمريكي، ورفع النجم الأرجنتيني المخضرم رصيده إلى 854 هدفا في إجمالي مسيرته منها 742 هدفا بقميص الأندية.

كما زاد معدل ليونيل ميسي إلى 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بعد ثلاثة أهداف سجلها في بطولة دوري أبطال كونكاكاف، واحتفل أيضا بهدفه رقم 38 هدفا بقميص إنتر ميامي منذ الانضمام للفريق الأمريكي في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان.