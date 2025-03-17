لويس إنريكي: هدفنا الفوز بكافة الألقاب

اختتم باريس سان جيرمان أسبوعا رائعا بفوزه 3-1 على غريمه التقليدي أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في استاد بارك دي برانس أمس الأحد ولم يتردد المدرب لويس إنريكي في الحديث عن طموح النادي قائلا إن هدفه الفوز بكافة الألقاب هذا الموسم.

واتخذ باريس سان جيرمان خطوة كبيرة أخرى نحو الفوز بلقب الدوري الفرنسي بعد فوزه على مرسيليا صاحب المركز الثاني ليوسع الفارق في الصدارة إلى 19 نقطة، وذلك بعدما أقصى ليفربول بطل أوروبا ست مرات من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

ويسعى باريس سان جيرمان للفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، وقد حجز أيضا مقعدا في قبل نهائي كأس فرنسا بعد فوزه بكأس الأبطال في يناير الماضي. كما سيشارك في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

وقال لويس إنريكي للصحفيين "كان أسبوعا استثنائيا بالنسبة لنا. مباريات القمة دائما ما تُحفز لاعبي الفريقين، وأعتقد أننا قدمنا عرضا رائعا أمس، كل مدرب حاول أن يستغل أوراقه الرابحة جيدا. من الواضح أنه بعد مباراة مثل ليفربول، أتيحت لنا فرصة خوض مباراة القمة وهذا ما أبقانا في حالة تأهب.أنا سعيد للغاية بفريقي وبدعم جماهيرنا. هدفنا الفوز بالدوري وبكافة الألقاب، هذا ما نأمله. ندرك حجم التحدي الذي يواجهنا ونعمل بجدية كل يوم لتحقيق (ما نريد)".

وستكون المباراة المقبلة لباريس سان جيرمان خارج أرضه أمام سانت ايتيان في الدوري الفرنسي يوم 29 مارس الحالي.