برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد بريمونتادا مثيرة ويتساوى مع الريال على قمة الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزا دراميا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4 / 2 في قمة منافسات الجولة 28 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

لم يحافظ أتلتيكو مدريد على تقدمه بهدفين سجلهما جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث في الدقيقتين 45 و70 بل رد برشلونة رباعية في شباك الفريق المدريدي.

قلص برشلونة الفارق سريعا بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 72، وأدرك التعادل بهدف فيران توريس في الدقيقة 78 قبل أن ينتزع الضيوف الفوز بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 92 و98.

وحقق برشلونة فوزه الأول أمام أتلتيكو مدريد هذا الموسم ليرد اعتباره من الخسارة على ملعبه في مباراة الدور الأول بنتيجة 1 / 2، بينما تعادل الفريقان 4/4 في ذهاب قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وزادت معاناة الفريق المدريدي بعد أيام قليلة من خروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسط جماهيره أيضا في ملعب ميتروبوليتانو بعد الخسارة بسيناريو مثير بركلات الترجيح أمام جاره ريال مدريد.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن ريال مدريد، ويتبقى للفريق الكتالوني مباراة مؤجلة.

أما أتلتيكو مدريد بقى في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.

وسعى الفريقان لتسجيل هدف مبكر، حيث سدد جوليانو سيميوني كرة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة، ورد لامين يامال بإضاعة فرصة مؤكدة عندما سدد كرة بجوار القائم بعد تمريرة متقنة من داني أولمو في الدقيقة الخامسة.

هدأ الفريقان تدريجيا حيث اكتفى برشلونة برأسية ضعيفة من مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمسكها يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو بسهولة بينما سدد رودريجو دي بول كرة طائشة من مسافة بعيدة.

وكانت الإثارة حاضرة بقوة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حيث أضاع ليفاندوفسكي انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 44 حيث فرط في تمريرة ذهبية من زميله بيدري، ليسدد بقوة فوق العارضة.

وارتدت الهجمة سريعا من ركلة مرمى نفذها أوبلاك بكرة طولية على رأس رينيلدو الذي مهدها إلى أنطوان جريزمان ليلعب كرة عرضية مهدها سيميوني إلى جوليان ألفاريز ليهز شباك برشلونة، ويحتفل بهدفه رقم 11 في الدوري الإسباني هذا الموسم.

كان سيناريو الشوط الثاني مثيرا للغاية، بدأه برشلونة بهجوم ضاغط في أول ربع ساعة سعيا لإدراك التعادل حيث سدد يامال كرة خطيرة بجوار القائم، ولعب كرة عرضية قابلها ليفاندوفسكي برأسه فوق العارضة، بينما سدد البرازيلي رافينيا كرة طائشة مرت بعيدا أعلى العارضة.

وكانت نقطة التحول في الدقيقة 60 عندما قرر دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إشراك الثنائي البديل ألكسندر سورلوث وكونور جالاجر مكان جوليان ألفاريز وصامويل لينو.

وكافأ الثنائي البديل مدربهما سيميوني، حيث انطلق جالاجر وتوغل داخل منطقة جزاء برشلونة بعد بينية رائعة من زميله بابلو باريوس، ليمرر جالاجر كرة عرضية أكملها سورلوث بقدمه في الشباك، ليسجل المهاجم النرويجي هدفه رقم 11 في الدوري الإسباني، ويهز شباك برشلونة للمرة الثالثة في جميع المسابقات هذا الموسم.

لكن برشلونة نجح في تقليص الفارق سريعا عندما مرر إينيجو مارتينيز كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء أتلتيكو، مهدها ليفاندوفسكي لنفسه وسدد بيسراه على يمين الحارس يان أوبلاك، ليسجل النجم البولندي هدفه رقم 22 في الدوري هذا الموسم.

ارتبك مدافعو أتلتيكو مدريد كثيرا بعد الهدف وارتكبوا أخطاء بالجملة، استغلها برشلونة في إدراك التعادل بكرة عرضية من رافينيا قابلها فيران توريس برأسه في الشباك، ليكافئ مدربه هانزي فليك على الدفع به بديلا لزميله داني أولمو.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في آخر عشر دقائق من الوقت الأصلي، حيث سدد ليفاندوفسكي كرة بجوار القائم، ورد عليه سورلوث بتسديدة خطيرة.

وفي الوقت بدل الضائع، مرر بيدري كرة إلى يامال الذي راوغ بمهارة وسدد كرة غيرت اتجاهها في جسد رينيلدو مدافع أتلتيكو مدريد لتسكن الشباك، ويتقدم برشلونة لأول مرة في توقيت قاتل.

اندفع أتلتيكو مدريد هجوميا في الدقائق الأخيرة سعيا لإدراك التعادل هذه المرة، ولكن مدافعوه ارتكبوا خطأ جديدا في تنفيذ رمية تماس ليضغط رافينيا وتذهب الكرة إلى زميله فيران توريس ليراوغ ويسدد في الشباك مسجلا الهدف الثاني له والرابع لفريقه، والسابع له في الدوري هذا الموسم.

كما حافظ برشلونة بهذا الفوز على سجله خاليا من الهزائم في 19 مباراة مختلفة بجميع البطولات منذ بداية العام الجاري محققا 16 فوزا مقابل 3 تعادلات في بطولات الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.