أموريم يرى تحسناً في يونايتد بعد الفوز على ليستر

قال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد إنه بدأ يلمس تحسنا في أداء فريقه بعد الفوز 3-صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وخاض يونايتد المواجهة بأقل حصيلة نقاط وأهداف يحققها بعد 28 مباراة في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز.

لكن يونايتد حقق فوزا مريحا على مضيفه ليستر بفضل أهداف راسموس هويلوند وأليخاندرو جارناتشو وبرونو فرنانديز.

وقال أموريم "أعتقد أن الأداء يتحسن وعندما تقدم أداء جيدا وتحقق النتيجة المرجوة، التي لا ترتبط بالضرورة بجودة الأداء، فإن شعورك يكون أفضل.

"بدأت أرى أمورا مختلفة في الفريق، خاصة اليوم. يمكنك أن تشعر بقلة نشاط بعض اللاعبين لكنك تشعر أن الفريق يمكنه أن يجد طريق الانتصارات حتى مع شعوره ببعض التعب.

"إنها إشارة جيدة بالنسبة لهذا الفريق".

وأنهى هويلوند صياما تهديفيا دام 22 مباراة في كل المسابقات، في حين هز اللاعب الأرجنتيني الشباك لأول مرة بعد 24 مباراة بلا أهداف.

وأضاف أموريم "إنه أمر مهم جدا بالنسبة له (هويلوند). إنه يقوم بالأمور الصحيحة، يساعد الفريق، ويقاتل على كل كرة واليوم سجل هدفا جيدا جدا ومهما جدا. استحق ذلك الهدف أكثر من غيره.

"كان (جارناتشو) سعيدا جدا لكن الأهم هو طريقة تحسن أدائه. إنه يلعب على الجانبين، ليس الجانب الأيسر فقط. إنه يركض سريعا للخلف، الأمور البسيطة التي يقوم بها بصورة جيدة جدا.

"عندما تقوم بالأمور البسيطة بهذه الصورة، فإن أمورا طيبة ستتحقق واستحق تسجيل هدف ".