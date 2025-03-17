Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
كرة القدم

حتا يتخطى مصفوت بصعوبة ومجد يفجر المفاجأة ويعبر العربي بدوري الهواة

محمد فضل

حقق حتا فوزا بشق الأنفس على ضيفه مصفوت بهدف اللاعب مارسيلو فريتاس الذي احرزه في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي اقيمت في ختام مواجهات الاسبوع 21 لدوري الدرجة الاولى ليرفع حتا رصيده إلى 31 نقطة وبقى مصفوت برصيد 20 نقطة.

وفي مواجهة أخرى فجر فريق مجد الصاعد حديثا لدوري الاولى مفاجاة من العيار الثقيل وتمكن من تحقيق الفوز على العربي المنافس على احدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-1 .

وجاءت الاهداف عن طريق كل من مامور نيانغ ومحمد الحلاج ولامار والكر في الدقائق 45 ، 71، 74 فيما احرز للعربي محمد ديوب في الدقيقة 52 ولعب الفريق الخاسر منذ الدقيقة 66 بعشرة لاعبين اثر طرد اللاعب احمد السيد وهو الطرد الذي سهل مهمة مجد في تحقيق الانتصار الثاني علي التوالي ليرفع رصيده إلى 14 نقطة مبتعدا خطوة مهمة عن مناطق القاع في وقت تجمد فيه رصيد العربي عند 33 نقطة.