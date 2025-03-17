حتا يتخطى مصفوت بصعوبة ومجد يفجر المفاجأة ويعبر العربي بدوري الهواة

حقق حتا فوزا بشق الأنفس على ضيفه مصفوت بهدف اللاعب مارسيلو فريتاس الذي احرزه في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي اقيمت في ختام مواجهات الاسبوع 21 لدوري الدرجة الاولى ليرفع حتا رصيده إلى 31 نقطة وبقى مصفوت برصيد 20 نقطة.

وفي مواجهة أخرى فجر فريق مجد الصاعد حديثا لدوري الاولى مفاجاة من العيار الثقيل وتمكن من تحقيق الفوز على العربي المنافس على احدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-1 .

وجاءت الاهداف عن طريق كل من مامور نيانغ ومحمد الحلاج ولامار والكر في الدقائق 45 ، 71، 74 فيما احرز للعربي محمد ديوب في الدقيقة 52 ولعب الفريق الخاسر منذ الدقيقة 66 بعشرة لاعبين اثر طرد اللاعب احمد السيد وهو الطرد الذي سهل مهمة مجد في تحقيق الانتصار الثاني علي التوالي ليرفع رصيده إلى 14 نقطة مبتعدا خطوة مهمة عن مناطق القاع في وقت تجمد فيه رصيد العربي عند 33 نقطة.