سهرة رمضانية بين قدامى دبا الفجيرة ودبا الحصن من «الزمن الجميل»

شهد ملعب دبا الحصن انطلاقة فعاليات المهرجان الرمضاني الأول للاعبي الزمن الجميل، وذلك عبر المباراة التي جمعت قدامى لاعبي دبا الحصن وقدامى لاعبي دبا الفجيرة، تحت شعار «ديربي الزمن الجميل»، وانتهت المباراة الودية بفوز دبا على الحصن 5 - 3، شهد المهرجان الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي، وأحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الرياضي، ومحمد عبدالله الطربان الحمودي، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن لكرة القدم، وحضور جماهيري كبير ومحبي الرياضة الذين استمتعوا بالفعالية التي جمعت بين التنافس الرياضي والذكريات السابقة بين لاعبي الفريقين، حيث استمتع الحضور بثمانية أهداف وإبداعات اللاعبين.

بدوره، أكد الدكتور محمد المطوع، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والرياضية بين الناديين، مع استذكار محطات تاريخية مهمة في مسيرتهم الرياضية، مشيداً بجهود كافة المشاركين في إنجاح المهرجان الرمضاني الأول، مشيراً إلى أن هذه الفعالية جاءت في أجواء رياضية واجتماعية مميزة، وقدم شكره لكافة اللاعبين السابقين المشاركين في الحدث، وأثنى على التفاعل الكبير من الجماهير التي حرصت على الحضور والمساهمة في إنجاح هذا الحدث المميز.

من جهته، وجه أحمد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الشكر لأسرة إدارة نادي دبا الحصن على تنظيمهم مثل هذا المهرجان، الذي أقيم في أجواء رمضانية وضم عدداً كبيراً من قدامى لاعبي الفريقين الذين استعادوا ذكرياتهم مع الساحرة المستديرة.