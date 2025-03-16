ختام مميز لسباق تحدي الموانع في «رمضانية عجمان»

اختتمت في مركز عجمان الإبداعي منافسات سباق تحدي الموانع، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الخامسة المقامة برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وأحرز الدنماركي ليون كوفويد المركز الأول في فئة فردي الرجال للمحترفين، وجاء الروسيان لشياه توماس ونيكيتا خايدوكوف في المركزين الثاني والثالث، وفي فئة المحترفات النساء تُوجت الأمريكية نيكول ميركل بالمركز الأول تبعتها الروسية أولجا كوبيكو ثانياً ثم الروسية أناستازيا ميخينا في المركز الثالث.

وفاز محمد خلفان علي الحساني بالمركز الأول في فئة المواطنين والدوائر الحكومية، تلاه عبدالله ثانياً، وعبدالرحمن إبراهيم علي في المركز الثالث، وظفرت شهد جاسم بالمركز الأول في فئة المواطنات، وجاءت مريم مبارك سعد ثانياً، فيما حلت هدى محمد الشحي في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين الذكور، حقق الروسي ياروسلاف فاخريشيف المركز الأول، وجاء الإماراتي مطر أحمد الراشدي ثانياً، ومحمد بن عمار في المركز الثالث، وفي فئة الناشئات، جاءت الأسترالية ميكايلا دراون أولا تلتها الإماراتية رانيا محمد أحمد ثانياً، ثم المصرية سلمى أحمد السيد في المركز الثالث.

وفي فئة الفرق للرجال، فاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول، وحل لافيش للعطور ثانياً، وجاء فريق عجمان في المركز الثالث.

ونجح فريق شرطة دبي في فئة الفرق للنساء في التتويج بالمركز الأول، تلاه فريق إي إل في المركز الثاني، فيما حل فريق دي إم جيلز في المركز الثالث.

على جانب آخر، تنطلق مساء اليوم في ملعب مركز كواترو الرياضي منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كرة القدم، ويلتقي في المباراة الأولى في العاشرة مساء فريق هيئة النقل الطامح للحفاظ على اللقب مع فريق القيادة العامة لشرطة عجمان صاحب العروض القوية في البطولة.

ويعول هيئة النقل على الثنائي المميز عمر آيت علي هداف البطولة برصيد 7 أهداف وسامويل ملام الذي أحرز 4 أهداف، فيما يعول القيادة العامة لشرطة عجمان على نجمه تياجو سيلفا الذي سجل 4 أهداف في البطولة.

وتجمع المباراة الثانية في الحادية عشرة مساء فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري الطامح لمواصلة نتائجه الإيجابية بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان صاحب الأداء المتطور في البطولة.

ويمتلك دائرة الأراضي والتنظيم العقاري مجموعة من الأسماء المميزة وعلى رأسها هداف الفريق السيد محمد عبدالرازق الذي سجل 4 أهداف في البطولة وباسم مروان الذي أحرز 3 أهداف، وبالمقابل يعتمد الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان على تنوع مصادر التهديف في الفريق.

وكانت مباريات الدور ربع النهائي شهدت تأهل فريق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان إلى نصف النهائي بفوزه الكاسح على مصرف عجمان بسباعية نظيفة، فيما تفوق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بصعوبة على دائرة الميناء والجمارك بالفوز بنتيجة 2-1.