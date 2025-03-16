ربع نهائي كأس منصور بن زايد اليوم

تقام اليوم، مباريات ربع نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، وذلك على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، وتنطلق المواجهات في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكانت قرعة دور الـ 8 قد سحبت، مساء أول من أمس، بعد نهاية مرحلة المجموعات، ويفتتح مكتب الأمين العام والأرشيف والمكتبة الوطنية مواجهات ربع النهائي، فيما سيكون اللقاء الثاني بين مدارس الإمارات الوطنية وقطاع المشاريع الهندسية والفنية. أما المباراة الثالثة فتجمع دائرة القضاء بمكتب الشؤون الخاصة، وتختتم الأمسية بمباراة بين مكتب شؤون المواطنين والمجتمع وقطاع الشؤون المالية والمشتريات.

خسارة

وكان مكتب الشؤون القانونية، بطل النسخة الماضية، ودع البطولة من مرحلة المجموعات في واحدة من كبرى مفاجآت البطولة، بعدما خسر مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في الوقت القاتل أمام قطاع المشاريع الهندسية والفنية بهدف دون مقابل، أول من أمس.

وكان مكتب الشؤون القانونية بحاجة إلى التعادل ليضمن بطاقة التأهل، إلا أن هدف مامادو فال قاد فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية الذي يدربه عيسى غريغوري إلى ربع النهائي.

كما تأهل فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بعد فوزه برباعية على فريق قطاع الخدمات المساندة عن طريق مصطفى عرفة «هدفين» وغييرمو سانتوس وباسم عبدالسلام. وبعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة، تصدر فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وحل وصيفاً فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية بـ 6 نقاط، فيما ودع البطولة كل من مكتب الشؤون القانونية بعد أن توقف رصيده عند 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، كما ودع فريق قطاع الخدمات المساندة الذي تذيل المجموعة من دون رصيد بعدما فشل في تحقيق أي نقطة.

جوائز للجماهير

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة إلى الجماهير لحضور مواجهات ربع النهائي التي تنطلق، مساء اليوم الأحد، في الساعة التاسعة مساءً إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

ورصدت اللجنة جوائز للجماهير والعديد من المفاجآت الأخرى، إضافة إلى مسابقات رياضية وألعاب ترفيهية في منطقة «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية.

ومن المتوقع أن تكون الإثارة حاضرة في مباريات ربع النهائي، بعدما شهدت مرحلة المجموعات نتائج متقاربة ومستويات مميزة للفرق المشاركة. يذكر أن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم تقام في نسختها الثانية عشرة، بمشاركة 16 فريقاً، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث تأهل إلى ربع النهائي أول وثاني كل مجموعة، فيما تقام قرعة في الدور نصف النهائي عقب تحديد المتأهلين للمربع الذهبي.