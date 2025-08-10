النني: صلاح يريد الكرة الذهبية من أجل الناس.. وإبراهيم عادل إضافة للدوري الإماراتي | فيديو

أبدى النجم المصري محمد النني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، رضاه عمّا قدمه مع «فخر أبوظبي» في موسمه الأول مع الفريق، مؤكداً أن الدوري الإماراتي دوري قوي وتنافسي ويضم العديد من الفرق واللاعبين المميزين، مشيراً إلى أن الموسم الجديد سيشهد منافسة قوية على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وأنه يرشح الجزيرة للفوز باللقب في الموسم المقبل.

وفاز نجم الجزيرة الحالي وأرسنال الإنجليزي السابق بجائزة أفضل لاعب من تصويت الجمهور خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2024-2025، ونجح في التتويج في أول موسم له مع الجزيرة ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال النني: «سعيد باختياري أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأكثر ما يسعدني هو حب الجمهور دائماً».

وأضاف: «في الموسم الماضي، الفريق نجح في تحقيق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ووصل إلى الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، وبالتأكيد بطولة واحدة لم تكن مرضية بنسبة كبيرة، ولكنها في النهاية أفضل من الخروج من الموسم بلا أي ألقاب. في الدوري، الأمور لم تكن أفضل حالاً، لكني أعتبر الموسم جيداً بالنسبة لي، وأتمنى أن أقدم أداءً أفضل مع الجزيرة في الموسم الجديد».

وعن توقعاته للمنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، تابع: «أعتقد أن المنافسة ستكون قوية للغاية، وأتمنى بالطبع أن يتوج الجزيرة بلقب الدوري، وأن يكون الرقم 1. الفريق استعد جيداً للموسم عبر التحضيرات الجدية خلال فترة الإعداد سواء في المعسكر الخارجي أو في الإمارات، وهناك تركيز كبير من الجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبون أو الإدارة التي ترغب في تحقيق البطولات. والشيء المهم أن اللاعبين لديهم إيمان بقدرة الفريق على الفوز بالألقاب».

وأعرب النني عن أمنياته بفوز النجم محمد صلاح بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مشيراً إلى أن صلاح يريد الفوز بها من أجل الناس، والجميع يتمنى أن يتوج بها لأنه يستحقها عن جدارة.

وعن دوره في صفقة انتقال الدولي المصري إبراهيم عادل من صفوف بيراميدز إلى الجزيرة، أوضح النني: «لا أفضل الحديث كثيراً عن هذا الأمر والقول إنني ساهمت في انضمام اللاعب إلى الفريق، إدارة النادي عملت بشكل جيد للغاية على الصفقة، ووجهت لهم الشكر وباركت للنادي على هذه الصفقة القوية».

وأردف: «سعيد بانضمام إبراهيم عادل للجزيرة، فهو لاعب كبير ولديه إمكانيات هائلة، وهي خطوة جيدة في مسيرته الكروية، وسيكون إضافة قوية للدوري الإماراتي، وصفقة مفيدة ومهمة للغاية سواء للاعب أو نادي الجزيرة».

وشدد النني على أن اللاعب المصري مطالب بالإيمان بقدراته والتضحية من أجل تحقيق حلم الاحتراف الخارجي، وأنه قادر على اللعب في أفضل الدوريات العالمية، وقال: «اللاعب المصري قادر على اللعب في أوروبا بسهولة من وجهة نظري، وهذا الأمر ليس وليد اليوم، ولكنه منذ سنوات طويلة. ونرى محمد صلاح نجم ليفربول وما يحققه في الكرة العالمية، وهناك أسماء استطاعت أن تثبت نفسها بقوة في الاحتراف الخارجي، ولاعبون كثر تمكنوا من اللعب في الدوريات الكبرى، والأمر فقط يحتاج إلى إيمان بالحلم والتضحية».