فان دايك يتطلع للانضمام إلى قائمة قادة ليفربول العظماء

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن إحرازه لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية غدا الأحد أمام نيوكاسل يونايتد سيمنحه مكانا بين قادة الفريق الذين حققوا إنجازات عظيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل المدافع الهولندي هدف الفوز في الدقيقة 118 أمام تشيلسي على ملعب ويمبلي العام الماضي ليحقق أول لقب بصفته قائدا للفريق.

حل فان دايك (33 عاما) محل جوردان هندرسون كقائد للفريق في عام 2023 تحت قيادة المدرب يورغن كلوب واحتفظ بشارة القيادة مع المدرب الجديد أرنه سلوت.

وقال فان دايك لوسائل إعلام بريطانية "إذا أحرزت اللقب مرتين، أعتقد أنه تكون لديك فرصة جيدة للانضمام إلى قائمة رفيعة من القادة الذين حققوا إنجازات عظيمة في هذا الفريق. بالتأكيد هذا حلم كبير راودني منذ أن أصبحت قائدا للفريق. لم نصل إلى هذا المستوى بعد ولا يزال أمامنا الكثير من العمل الجاد".

ينتهي عقد فان دايك في يونيو حزيران لكنه يقول إنه لم يتأثر بالغموض المحيط بتمديد عقده.

وقال "أشعر أني في أحد أفضل الحالات في مسيرتي وقد رأيتم ذلك".

وأضاف "أستمتع باللعب وبقيادة اللاعبين وأن أكون متاحا لتقديم الدعم والمساعدة لكل واحد منهم وأستمتع بالمسؤولية أكثر من أي وقت مضى ربما لأنني أتقدم في السن رويدا رويدا. لذا دعونا ننتظر ونرى".

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 15 نقطة وسيستضيف إيفرتون، غريمه في قمة مرسيسايد، في الثاني من أبريل بعد فترة التوقف الدولي.