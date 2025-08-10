يامال يودع مارتينيز بعد انتقاله للنصر السعودي

ودع لامين يامال النجم الشاب لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة زميله السابق إينيجو مارتينيز الذي انتقل إلى صفوف النصر السعودي اليوم الأحد.

ويرتبط يامال البالغ من العمر 18 عاما، بعلاقة وطيدة مع مارتينيز الذي يكبره بـ16 عاما.

وكتب يامال الذي خاض 21 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل ستة أهداف، عبر حسابه على منصة "إنستجرام" لتبادل الصور " شكرًا لك على كل شيء يا قائدي".

وأعلن نادي النصر السعودي في وقت سابق اليوم الأحد تعاقده رسميا مع الإسباني إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 بعد تجربة احترافية مع أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، حيث لعب دورًا بارزا، في تحقيق الفريق الكاتالوني الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

ولعب إينيجو مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.

وبات مارتينيز الصفقة الرابعة للنصر هذا الصيف بعد البرتغالي جواو فيليكس والثنائي المحلي عبدالملك الجابر ونادر الشراري.

يذكر أن النصر سيخوض مساء اليوم الأحد مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني ضمن معسكره المقام حاليًا في البرتغال، استعدادًا للموسم الجديد الذي سيستهله بمواجهة كلاسيكو مرتقبة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025 الذي تحتضنه هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.