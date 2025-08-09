شباب الأهلي نجم النجوم في حفل جوائز الموسم

حصد نجوم شباب الأهلي «نصيب الأسد»، خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2024-2025، الذي نظمته الرابطة، مساء اليوم السبت، بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وذلك احتفاء بنجوم الموسم الماضي.

وحصل نجوم «الفرسان» على 4 جوائز، بعد أن نجح الفريق في تحقيق رباعية تاريخية الموسم الماضي، بالفوز بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس السوبر الإماراتي القطري.

وتوج نجم شباب الأهلي، الإيراني سردار آزمون، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم، كما فاز البرتغالي باولو سوزا المدير الفني للفريق، بجائزة القائد لأفضل مدرب، بعدما قاد «الفرسان» لموسم تاريخي.

وفاز الحارس حمد المقبالي بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي مع «الفرسان»، وأكمل جويلهرم دا سيلفا «بالا» رباعية الجوائز، بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً.

وجرى خلال الحفل، الكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل لموسم 2024-2025 في أكثر من فئة، حيث شملت فئات بناء على الإحصاءات، وجوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب من اختيار الجمهور، النجم الدولي المصري محمد النني لاعب الجزيرة، وذهبت جائزة أجمل هدف في الموسم، للاعب الجزيرة نبيل فقير، عن هدفه في مرمى العين، بينما حصد نادي الجزيرة جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص.

وعلى صعيد الجوائز المبنية على الإحصاءات، فاز التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، برصيد 20 هدفاً، وحصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، رامون ميريز، لاعب الجزيرة، وتُوج منصور المنهالي، لاعب الوحدة، بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 سنة، للعام الثاني على التوالي.

كما فاز نادي العين بـ «جائزة دوري الجماهير»، بعد الحضور اللافت لجماهيره في مباريات الموسم الماضي، وحصل نادي الجزيرة على جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص.

وتم الكشف عن «فريق الأحلام» لموسم 2024-2025، والذي ضمت تشكيلته حمد المقبالي (شباب الأهلي) في حراسة المرمى، ماركوس ميلوني (الشارقة)، محمد النني (الجزيرة)، لوكاس بيمنتا (الوحدة)، علي صالح (الوصل)، مهدي قائدي (كلباء)، كايو لوكاس (الشارقة)، فابيو ليما (الوصل)، سردار آزمون (شباب الأهلي)، لابا كودجو (العين)، بالا (شباب الأهلي).

من جانبه، كشف عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عن أن القيمة التسويقية لمسابقات الرابطة، دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كأس السوبر بلغت 2.6 مليار درهم، مشيراً إلى أن الموسم الماضي حقق العديد من الإيجابيات، إذ بلغ عدد المشاهدات عبر النقل التليفزيوني لمباريات الموسم، 44 مليوناً، وبلغ عدد المشاهدات على منصات الرابطة في وسائل التواصل الاجتماعي 730 مليون مشاهدة، ما يؤكد على النجاح الكبير للموسم الماضي.