كوزمين: حققنا فوزًا تاريخيًا على شباب الأهلي

عبّر مدرب الشارقة كوزمين عن سعادته الكبيرة بأجواء المباراة أمام شباب الأهلي في استاد الشارقة، مشيدًا بالحضور الجماهيري، وقال إن فريقه حقق فوزًا تاريخيًا في مباراة وصفها بـ"المجنونة".

وقال في تعليقه بعد المباراة إن فريقه أهدر فرصًا ثمينة قبل أن تذهب المباراة إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

ونفى كوزمين أن يكون قد خطط للذهاب إلى ركلات الترجيح بعد تسجيل شباب الأهلي هدف التعادل.

وأوضح كوزمين أنه قال للاعبين إن الفوز ممكن إذا نجحوا في تخطي إمكانياتهم واللعب بنسبة 120%.

وأشار إلى أنه واجه صعوبات كثيرة في نهاية المباراة بسبب ظروف بعض الإصابات والإرهاق، ورغم ذلك، نجح فريقه في الصمود حتى النهاية.