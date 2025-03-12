فليك: من المبكر جداً التنبؤ بفرص برشلونة في الفوز بالألقاب

قال هانز فليك مدرب برشلونة إنه من المبكر للغاية تقييم فرص الفريق في الفوز بثلاثة ألقاب كبرى بعد تغلبه 3-1 على بنفيكا ليبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وواصل برشلونة مستواه الرائع بانتصار كبير على بنفيكا ليمدد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 17 مباراة في كل المسابقات.

وبينما يتصدر برشلونة الدوري الإسباني ووصل أيضا إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، قلل فليك من أهمية الحديث عن ضغوط اللقب وقال إنه من السابق لأوانه التفكير في الألقاب.

وقال فليك للصحفيين "أولا وقبل كل شيء، نحتاج إلى التركيز على دور الثمانية والاستعداد جيدا للمنافسين الذين سنواجههم بعد ذلك.

"دوري أبطال أوروبا هو البطولة الأصعب على الإطلاق، ونأمل بالتأكيد في أن نتمكن من مواصلة التقدم وأن نكون جيدين بما يكفي للفوز بالبطولة، لكن لا يزال الطريق طويلا".

ويلتقي برشلونة في دور الثمانية مع الفائز من مباراة ليل وبروسيا دورتموند، التي تقام اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مباراة الذهاب في ألمانيا بالتعادل 1-1.

وتفصل نقطة واحدة فقط بين أكبر ثلاثة أندية في إسبانيا في واحدة من أكثر منافسات الدوري تقاربا خلال السنوات الأخيرة، إذ يتصدر برشلونة برصيد 57 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 56 نقطة. ويتبقى لبرشلونة مباراة إضافية مقارنة بالفريقين الآخرين.

وفي كأس ملك إسبانيا، سيتوجه برشلونة إلى مدريد لمواجهة أتليتيكو في إياب قبل النهائي في الثاني من أبريل المقبل، بعد التعادل 4-4 في مباراة الذهاب.

و قسا برشلونة على منافسه بنفيكا بفضل هدفين من رافينيا إضافة لهدف من مجهود فردي رائع من الأمين جمال في الشوط الأول المثير، ليتأهل إلى دور الثمانية بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين.

وقال فليك "أنا سعيد، لقد احترمنا بنفيكا، الذي قام بعمل رائع. جعل بنفيكا الأمر صعبا علينا، لكننا قدمنا أداء جيدا للغاية، أنا فخور.

"لم يسجل الأمين أي هدف منذ فترة طويلة، ست مباريات وأكثر من شهر، لذا فهو سعيد لأن الهدف كان مهما للغاية بالنسبة لنا، قدم مجهودا رائعا.

"نحن جميعا سعداء من أجله لأنه شاب رائع ولاعب رائع".