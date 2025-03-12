الزمالك يطالب رابطة الأندية بالحصول على نقاط مباراة القمة

أرسل الزمالك خطابا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وقال الزمالك في بيان عبر حسابه على موقع فيسبوك إنه "التزم بالموعد المعلن للقاء وتوجه إلى ملعب المباراة في حين تغيب الفريق المنافس".

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وقام محمود بسيوني حكم المباراة بإلغائها بعد مرور 20 دقيقة نتيجة لعدم وصول الأهلي إلى استاد القاهرة لخوض اللقاء.

وأنهى الزمالك المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثالث بعدما حصد 32 نقطة، متأخرا بفارق سبع نقاط عن الأهلي ثاني الترتيب وعشر نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ورفض الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة قبل موعد المباراة بساعتين، وتوجهت حافلة الفريق إلى مقر النادي مع تعليمات للجهاز الفني واللاعبين بخوض تدريب عادي في نفس موعد المباراة.

وطلب الأهلي حامل اللقب اليوم تأجيل المباراة، وهدد بعدم استكمال البطولة.

واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المحلي للعبة ورابطة الأندية المحترفة إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية في الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالبطولة وانتقاده للتحكيم المحلي.

وفي المقابل برر الاتحاد المصري تعيين طاقم حكام محلي للمباراة رغم طلب الأهلي تعيين حكام أجانب، بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقدُم الأهلي بطلبه.