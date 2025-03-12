سلوت فخور بكيفية خروج ليفربول من دوري الأبطال

وصف سلوت مدرب ليفربول خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالصدمة، لكنه وجد بعض العزاء في الخروج على يد فريق بجودة باريس سان جيرمان بعد مواجهة مثيرة من مباراتين حُسمت بركلات الترجيح.

وفي المباراة التي وصفها سلوت بأنها "أفضل مباراة كرة قدم شارك فيها على الإطلاق"، تغلب سان جيرمان 4-1 على ليفربول بركلات الترجيح ليتأهل إلى دور الثمانية، إذ فاز ليفربول ذهابا 1-صفر في باريس ثم فاز سان جيرمان 1-صفر إيابا على ملعب أنفيلد مساء أمس الثلاثاء في مباراة سجل هدفها الوحيد عثمان ديمبلي.

وقال سلوت "نعم، إنها صدمة بالطبع. لكن إذا كان عليك أن تخرج، وخرجت بمثل هذه الطريقة أمام أحد أفضل فرق أوروبا بعد خوض مثل هذه المنافسة، آمل وأعتقد أن كل مشجع حول العالم كان يأمل أن تستمر هذه المباراة، وألا تتوقف لأنها كانت مذهلة.

"وفي النهاية، حققوا الفوز".

وتصدى الحارس جيانلويجي دوناروما لركلتي داروين نونيز وكيرتس جونز، بينما نُفذت جميع ركلات سان جيرمان بنجاح.

وشكلت الخسارة في مباراة أمس كبوة نادرة في موسم ليفربول الحافل، إذ يتفوق الفريق بفارق كبير في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ويقف على بعد خطوة واحدة من لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد في النهائي يوم الأحد المقبل.

وكان ليفربول مرشحا للفوز بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2019 بعد تصدره جدول الترتيب خلال مرحلة الدوري التي تضمنت ثماني جولات، إذ حقق الفوز في مبارياته السبع الأولى.

وكان سلوت قد حذر طوال الفترة الماضية من أن الفوز بالصدارة في مرحلة الدوري لا يعني الكثير، وقد تبين أن رؤيته كانت صحيحة.

وقال سلوت "لقد استعرضنا قدراتنا، ويمكننا أن نفخر بما قدمناه، فقد فزنا بسبع مباريات متتالية. وخرجنا من البطولة بطريقة أعتقد أننا أبهرنا بها أوروبا.

"كنا غير محظوظين للغاية باللعب أمام باريس سان جيرمان، ولكن في النهاية إذا كنت تريد الفوز بالبطولة، فعليك الفوز على فرق مثل باريس سان جيرمان".