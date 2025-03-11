مدرب الشارقة: لا أعلم فائدة توقيت العاشرة مساءً

أكد الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الشارقة، قوة منافسه شباب الأهلي، واعتبره المرشح للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2. جاء ذلك في استهلال تعليقه على مواجهة الفريقين في إياب الدور ربع النهائي، المقررة العاشرة مساء الأربعاء باستاد الشارقة، حيث يدخلها الفريقان بحظوظ متساوية بعد تعادلهما ذهابًا 1-1، وقال كوزمين إن المكسب الأهم هو تواجد فريق إماراتي في الدور نصف النهائي.

وقال كوزمين، ردًا على سؤال "البيان الرياضي" حول أفضلية إقامة المباراة في العاشرة مساءً، بعد انتقاداته لإقامة مباراة الذهاب في الثامنة مساءً: "لا أعلم التأثير الإيجابي لفريقي من توقيت العاشرة مساءً، لكنه التوقيت الأفضل في شهر رمضان، وفريقي قدم مباراة أكثر من جيدة في الذهاب، وأتمنى استمرار نفس الأداء في لقاء الأربعاء."

وأضاف كوزمين: "لاعبو فريقي لديهم روح قتالية جيدة، وثقتي كبيرة فيهم لتقديم أفضل ما عندهم. المطلوب أن نحافظ على حظوظنا حتى النهاية، وأن نكون متحدين، لاعبين وجمهورًا، بعد أن وصلنا إلى مرحلة متقدمة ربما لم يتوقعها البعض. فريقي استحق ما حققه حتى الآن، ويستحق الذهاب أبعد من ذلك."

من ناحيته، أكد قائد الشارقة وقلب دفاعه شاهين عبد الرحمن جاهزيته للمباراة، بعد أن غاب عن المباراة الأولى لظروف عائلية، مشيرًا إلى أن كرة القدم تحتاج إلى تضحيات، ومن هذا المنطلق حرص على التواجد في الاستعدادات للمباراة الثانية والتغلب على الظروف التي حالت دون تواجده في جولة الذهاب.