مدرب شباب الأهلي: حظوظ الفريقين متكافئة في الفوز

أكد البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، أن حظوظ الفريقين متكافئة بين فريقه والشارقة، في مباراة إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، والمقررة في الثانية مساء الأربعاء باستاد الشارقة.

وقال في تعليقه على المباراة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق التدريب الأخير لفريقه على ملعب المباراة، إن المباراة هي الثانية في موسم مميز للفريقين، مشيرًا إلى أن التفاصيل هي التي تصنع الفارق وتحسم الموقف، مضيفًا أن المواجهة تتطلب الكثير، خاصة أمام منافس يلعب بشكل عمودي.

وقال سوزا تفصيلاً: "يجب علينا أن نحافظ على هويتنا المعتادة، وأن يكون لدينا تفوق بدني. المواجهة لن تكون سهلة، وأعتقد أن كل الصعاب سنتغلب عليها بخلق الفرص وترجمتها إلى أهداف، وتحقيق التأهل إلى الدور المقبل."

وختم حديثه قائلاً: "نحن نبني ثقافة الفوز يومًا بعد الآخر، والأهم هو كيفية تطوير الشق الهجومي للاعب، والتركيز على ثقافة الفوز وصولًا إلى اللحظات الفارقة. يجب التحلي بالشجاعة والطموح في هذه اللحظات للوصول إلى ما نريده."

من ناحية أخرى، تحدث اللاعب يوري سيزار، الذي رافق المدرب في المؤتمر الصحفي، قائلاً: "التحضيرات لمواجهة الشارقة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا سارت بشكل جيد خلال الفترة الماضية، جميع اللاعبين جاهزون ورهن الإشارة. نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة، وندرك أن المنافس يملك لاعبين لديهم قدرات بدنية جيدة، وهم مميزون على المستوى الفردي وفي الجانب البدني. من جانبنا، نحن كفريق، سنبذل كل الجهد الممكن من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة."