ليلـة النجــوم

تكشف رابطة المحترفين الإماراتية عن نجوم الموسم الماضي 2024 - 2025 في الحفل الذي تنظمه في الثامنة إلا ربع، مساء اليوم، بقصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وتعلن خلاله عن جوائز الأفضل في الفئات المختلفة.

وتترقب جماهير وعشاق الكرة الإماراتية حفل توزيع الجوائز بعدما بات حدثاً استثنائياً وملتقى للنجوم.

وتعلن رابطة المحترفين خلال الحفل عن أسماء الأفضل في 13 فئة من فئات الجائزة، وهي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، جائزة القائد لأفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور.

جائزة أجمل هدف، جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، جائزة دوري الجماهير، إلى جانب جوائز الحذاء الذهبي لهداف الدوري، جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، بالإضافة إلى جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا، وفريق الأحلام.

ويبرز نادي شباب الأهلي في مقدمة الأندية التي يتنافس نجومها على فئات الجائزة بعد موسم حقق خلاله «الفرسان» رباعية تاريخية بالحصول على ثنائية الدوري والكأس وكأس السوبر وكأس السوبر الإماراتي القطري، حيث يترشح نجوم شباب الأهلي في 4 جوائز، بينما يترشح نجوم الوصل والشارقة في 3 جوائز.

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل، إذ يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب سردار آزمون (شباب الأهلي)، مهدي قائدي (كلباء)، وكايو لوكاس (الشارقة).

وساهم آزمون بدور كبير في تفوق شباب الأهلي بعد أن سجل 11 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة، بينما تألق مهدي قائدي مع كلباء وسجل 16 هدفاً كثالث هدافي الموسم.

وقدم 7 تمريرات حاسمة، و95 مراوغة، و39 تمريرة مؤثرة، إلا أن تألقه اللافت لم يشفع في أن ينهي فريقه الموسم في مركز أفضل من التاسع، أما كايو لوكاس فقد سجل 12 هدفاً، ولعب 27 تمريرة حاسمة، وقام بـ 45 مراوغة.

ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، إبراهيما ديارا (الوحدة)، جويلهرم دا سيلفا «بالا» (شباب الأهلي)، وسياكا سيديبي (الوصل)، حيث يبرز بالا بعد المستوى الكبير الذي ظهر به مع «الفرسان» في الموسم الماضي.

ويبرز الصراع على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بين كل من الحارس المخضرم علي خصيف (الجزيرة)، عادل الحوسني (الشارقة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، إذ ساهم الثلاثي في تحقيق البطولات مع أنديتهم وبالأخص حمد المقبالي الذي كان أحد نجوم شباب الأهلي على مدار الموسم، فيما شارك خصيف في حصد الجزيرة لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وعادل الحوسني في تتويج الشارقة بلقب دوري أبطال آسيا 2. وفي جائزة القائد لأفضل مدرب، يبدو أن البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي أبرز المرشحين لنيل الجائزة بعدما قاد «الفرسان» للتتويج بالرباعية.

ويتنافس مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، وأولاريو كوزمين مدرب الشارقة في الموسم الماضي، والمدير الفني الحالي للمنتخب الوطني الأول. وتضم قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، محمد النني (الجزيرة)، لوكاس بيمنتا (الوحدة)، فابيو ليما (الوصل).

وتضم قائمة المرشحين النهائية لجائزة أجمل هدف كل من سفيان رحيمي (العين)، نبيل فقير (الجزيرة)، وعمر خريبين (الوحدة)، أما جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص فيتنافس عليها كل من أندية العين والجزيرة والوحدة، فيما يتنافس على جائزة دوري الجماهير كل من الوصل والعين والجزيرة.

أما بالنسبة للجوائز التي حسمت وفقاً للإحصائيات وسيتم تكريم أصحابها خلال الحفل، هي جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين ويتوج بها التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وحصل عليها رامون ميريز لاعب الجزيرة.

وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً وفاز بها منصور المنهالي لاعب الوحدة، كما سيتم الإعلان عن جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا، والإعلان عن فريق الموسم (الأحلام).