الوحدة يكسب تجربة العربي الكويتي بثنائية باراداس وريفيرا

فاز الوحدة بهدفين نظيفين على العربي الكويتي، مساء أول من أمس، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الأول بأكاديمية الوحدة بالشهامة في أبوظبي، وذلك ضمن بطولة بني ياس الدولية الودية، استعداداً لانطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف أحرزه الإسباني آرناو باراداس بعدما ترجم أفضلية «العنابي»، الذي ظهر بأداء هجومي، وفي الشوط الثاني عزز الأرجنتيني ريفيرا تقدم الوحدة بالهدف الثاني من تسديدة يسارية رائعة من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس العربي.

وتعد ودية العربي الكويتي التجربة قبل الأخيرة للوحدة قبل خوض غمار الموسم الجديد، الذي يستهله بمواجهة عجمان يوم 17 أغسطس الجاري، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يخوض الفريق ودية أخيرة أمام بني ياس في ختام البطولة، غداً، على ملعب «السماوي» بالشامخة.

شهد المباراة علي سعيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، وحمد الضبع الدرمكي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وفارس مكتوم المزروعي، رئيس شركة كرة القدم.

وظهر الوحدة في المواجهة بأداء جيد على مدار شوطي اللقاء، حرص خلاله البرتغالي جوزيه مورايس على الدفع بعدد كبير من العناصر، للوقوف على جاهزية اللاعبين، وبدأ اللقاء بتشكيلة ضمت زايد الحمادي، غونزالو غوغا، فافور أوغبو، محمد قرباني، إبراهيما ديارا، جادسوم دا سيلفا، بيرناردو فولها، لوكاس فيرا، آرناو باراداس، جيرونيمو ريفيرا، وعمر خريبين.

وشهدت تحضيرات الفريق الإعدادية لجوء المدير الفني لتجربة بعض اللاعبين في مراكز جديدة، أبرزهم محمد قرباني لاعب الوسط، وإمكانية الاعتماد عليه في مراكز أخرى، وبالأخص في الخط الخلفي، فيما غاب عن المباراة العناصر الدولية، التي انضمت لتدريبات الفريق عقب ختام معسكر المنتخب الوطني في النمسا.