الأهلي يطارد الصدارة في ديربي القاهرة ضد الزمالك

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي مساء يوم غد الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من الدور الفاصل للدوري المصري الممتاز، الذي سيحدد الفائز باللقب والفرق المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم المقبل. المباراة ستقام على أرضية استاد القاهرة في أجواء رمضانية مميزة.

يأتي هذا اللقاء بعد انتهاء الدور الأول من الدوري، الذي حدد مواجهات بين الفرق التسعة الأولى في دور واحد، وهي: بيراميدز، الأهلي، الزمالك، المصري البورسعيدي، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، بتروجت، وحرس الحدود. بينما ستلعب الفرق التسعة الأخرى من المركز العاشر إلى الثامن عشر في دور واحد لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتأتي مواجهة الأهلي والزمالك في إطار صراع محتدم، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة، متأخرًا عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بفارق 7 نقاط، وعن بيراميدز المتصدر بفارق 10 نقاط. ويسعى الأهلي لمواصلة مطاردة بيراميدز للفوز باللقب، بينما يحاول الزمالك الحفاظ على فرصه الضعيفة في المنافسة.

وقد شهدت المواجهات التاريخية بين الفريقين 129 لقاءً في الدوري المصري، حيث فاز الأهلي في 49 مباراة، بينما فاز الزمالك في 28، وتعادل الفريقان في 52 مباراة. وفي شهر رمضان، التقى الفريقان في 10 مباريات بالدوري المحلي و4 في دوري أبطال أفريقيا، حقق الأهلي الفوز في 7 منها، بينما فاز الزمالك في 3 فقط.

ويواجه الأهلي المباراة بحالة معنوية مرتفعة رغم الغيابات الكبيرة في صفوفه، حيث استبعد المدرب مارسيل كولر 11 لاعبًا لأسباب فنية وإصابات، بينما يعاني الزمالك من غيابات كبيرة أيضًا، بما في ذلك إصابات اللاعبين التونسيين حمزة المثلوثي وأحمد الجفالي، بالإضافة إلى الغموض حول مشاركة محمود جهاد وناصر منسي.

وفي مباريات أخرى من الجولة، يسعى بيراميدز للحفاظ على صدارته للدوري عندما يواجه المصري البورسعيدي يوم الأربعاء، بينما يلتقي حرس الحدود مع بتروجت، وفاركو مع البنك الأهلي. وفي مجموعة الهبوط، ستشهد المباريات مواجهات بين مودرن سبورت وسموحة، والجونة والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى غزل المحلة ضد زد، وطلائع الجيش ضد الإسماعيلي.