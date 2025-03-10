أموريم: مانشستر يونايتد لن يموت أبدا ولن نلعب بطريقة دفاعية في المستقبل

أشاد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بلاعبيه بعد التعادل 1/1 أمام أرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم عدم رضاه التام عن خوض المباراة بطريقة دفاعية.

وصرح أموريم في تصريح بثته قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد "أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا، وبالطبع لا نريد أن نلعب بهذه الطريقة وهي الدفاع كثيرا وترك الكرة للمنافس كثيرا، لكن كنا مضطرين لذلك بسبب افتقاد بعض اللاعبين للياقة مثل فيكتور ليندلوف الذي لعب مباراته الأولى بعد غياب طويل، بينما تناسب هذه الطريقة لاعبين آخرين مثل كاسيميرو".

وأوضح المدرب البرتغالي "في المباراة الماضية ضغط أرسنال بقوة على أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، ومن الصعب علينا أن نؤدي بهذه الطريقة. لدينا لاعبون مميزون في الهجمات المرتدة مثل جارناتشو الذي قدم أداء جيدا".

وتابع "عندما تدرب مانشستر يونايتد، فلا يمكنك اللعب كثيرا بهذه الطريقة الدفاعية بل السعي للفوز بالمباراة، وأعلم أن الخطط الدفاعية تحبط الجماهير أحيانا، ولكن علينا التعامل مع الأمر الواقع، والاعتماد في بعض الأحيان على طريقة لعب لا ترضي الجماهير".

وعلق أموريم على مظاهرات احتجاج جماهير الفريق ضد ملاك وإدارة مانشستر يونايتد قبل مباراة أرسنال، قائلا "هذا النادي لن يموت أبدا، هذا واضح، وهو أمر من السهل أن تلاحظه كثيرا في الشوارع، وأحيانا تجد الجماهير صعوبة في الذهاب إلى الملاعب وشراء تذاكر المباريات، بينما نحاول من جانبنا أن نبذل أقصى جهد، وأؤكد أننا في المستقبل لن نلعب بهذه الطريقة الدفاعية".

وبعد التعادل بقى مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بعد مرور 28 جولة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الثاني برصيد 55 نقطة متخلفا بفارق 15 نقطة كاملة عن ليفربول صاحب الصدارة.