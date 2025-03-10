إراحة ميتروفيتش من تدريبات الهلال بعد اضطراب في نبضات القلب

أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إراحة المهاجم ألكسندر ميتروفيتش من تدريبات الفريق بعد تعرضه لاضطراب في نبضات القلب.

ولم يكشف الهلال موقف ميتروفيتش، العائد من الإصابة، من المشاركة أمام باختاكور في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

وخسر فريق المدرب جورجي جيسوس 1-صفر في أوزبكستان. وقال الهلال عبر منصة إكس "فضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب ألكسندر ميتروفيتش عن تدريبات يوم الأحد بسبب شعوره بإجهاد بسيط واضطراب في النبض. "سيخضع لمتابعة دقيقة من المختصين على أن يتم تقييم حالته بشكل مستمر".

وعاد ميتروفيتش من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية غاب بسببها منذ يناير ، وسجل هدف ضمان فوز الهلال 2-صفر على الأخدود في الدوري يوم الجمع