غوارديولا: علينا الفوز بالكثير من المباربات للتأهل لدوري أبطال أوروبا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه سيضطر إلى تحسين مستواه سريعا إذا كان يرغب في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارته 1-صفر أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت.

وحافظ فورست، مفاجأة الموسم، على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بعد 28 مباراة بفارق أربع نقاط عن سيتي صاحب المركز الرابع.

لكن سيتي حامل اللقب قد يخرج من المراكز الأربعة الأولى إذا تمكن تشيلسي صاحب المركز الخامس من تفادي الخسارة أمام ليستر سيتي المهدد بالهبوط في ستامفورد بريدج في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وعرقلت سلسلة من الإصابات موسم سيتي إذ غاب عن صفوفه رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، والمدافعين جون ستونز ومانويل أكانجي ونيثن أكي.

وقال غوارديولا للصحفيين "يتعين علينا الفوز بالمباريات وإذا لم نفز بعدد كاف من المباريات على التوالي لضمان التأهل، فستكون معركة. لدينا 10 مباريات متبقية وعلينا الفوز بالكثير من المباريات للتأهل. الأمر بهذه البساطة.

"عليك تقديم أداء أفضل من أجل إيجاد طريقة. عليك إيجاد شيء ما. لن يأتي هذا من السماء. عليك فعل ذلك. عليك إيجاد شيء ما في المواقف.

"لدينا 10 مباريات متبقية بدءا من السبت المقبل أمام برايتون ثم فترة توقف دولي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

سجل جناح فورست كالوم هودسون-أودوي هدفا في الدقيقة 83 ليمنح فريقه النقاط الثلاث في ملعب سيتي جراوند ويعزز فرصه في إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.

وقال غوارديولا "كانت مباراة صعبة حقا في النهاية.

"كان أداؤنا بطيئا بعض الشيء، كافحنا من أجل خلق الفرص، لكنني دائما أعطي الفضل للمنافس لأنه دافع جيدا حقا".