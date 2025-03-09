الدوري السعودي .. الهلال يقلص الفارق مع الاتحاد والسومة يصل للهدف 150

واصل الاتحاد المتصدر إهدار النقاط ليقلص الهلال الفارق معه إلى أربع نقاط، بينما سجل المهاجم عمر السومة هدفه رقم 150 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 24.

* الاتحاد يتعثر مجددا

تعادل الاتحاد 1-1 مع القادسية ليفشل فريق المدرب لوران بلان في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا ليصل إلى 58 نقطة.

وسجل نغولو كانتي هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينتزع نقطة للاتحاد بعدما منح بيير-إيمريك أوباميانغ التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتعادل الاتحاد مع الخليج والأخدود بعدما استقبل هدفا في اللحظات الأخيرة، لكن العكس هو ما حدث في ملعب القادسية بعدما أرسل كريم بنزيمة تمريرة عرضية نحو كانتي الذي سجل من مدى قريب.

* الهلال يقترب

فاز الهلال 2-صفر على مضيفه الفيحاء ليقترب من الاتحاد بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني.

وشهدت المباراة عودة الهداف ألكسندر ميتروفيتش بعد غيابه منذ يناير، وسجل هدف ضمان الفوز قرب النهاية ليرفع أهدافه إلى 13 في 14 مباراة بالدوري.

وحقق فريق المدرب جورجي جيسوس فوزه الثاني في ثلاث مباريات.

* 150 هدفا للسومة

سجل السومة هدفا في خسارة فريقه العروبة 2-1 أمام ضيفه الاتفاق، لكنه وصل لهدفه رقم 150 في دوري المحترفين.

وأحرز المهاجم السوري 144 هدفا مع الأهلي وستة أهداف مع العروبة ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة.

* رونالدو بعد الثلاثين

سجل كريستيانو رونالدو (40 عاما) هدفا في التعادل 2-2 مع الشباب، ليرفع عدد أهدافه إلى 18 ويعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري.

ومنح هدف رونالدو التقدم 2-1 للنصر، وكان الهدف رقم 463 لرونالدو بعد بلوغه سن الثلاثين ليعادل عدد الأهداف الذي سجله قبل أن يبلغ 30 عاما.