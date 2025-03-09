لويس إنريكي يأمل في صحوة سان جيرمان بدوري الأبطال بعد الفوز على رين

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن فريقه ليس لديه ما يخسره في مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول مما يجعله منافسا خطيراً في سعيه لتعويض هزيمته 1-صفر في مباراة الذهاب، وذلك بعد فوز فريقه 4-1 على ستاد رين في الدوري اليوم السبت.

ويظل سان جيرمان بلا هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد تحقيق فوزه السادس على التوالي في البطولة ليتصدر مؤقتا بفارق 16 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني.

وقال لويس إنريكي إن الفوز في روزون بارك سيرفع معنويات فريقه قبل مباراة الثلاثاء المقبل أمام ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الهزيمة المخيبة للآمال على أرضه في مباراة الذهاب.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين "أعتقد أننا سنكون في أفضل حالة ممكنة لخوض مباراة ليفربول. ليس لدينا ما نخسره. هدفنا الوحيد هو الفوز وهذا ما نسعى لتحقيقه.

"كرة القدم تسمح بالمفاجآت، صحيح أننا كنا نشعر بالحزن والاكتئاب بعد (مباراة الذهاب)، لكن بعد تحليلنا للمباراة وبعد الفوز على رين، وهو فريق صعب، فإن ذلك يجعلنا نشعر بالتفاؤل.

"أكرر، ليس لدينا ما نخسره، وهو ما يجعلنا أكثر خطورة مما نحن عليه في العادة".

كما وضع لويس إنريكي ثقته في التنوع الخططي لسان جيرمان وأشاد بقوة لاعبيه الذهنية في سعيهم للفوز بالألقاب هذا الموسم.

وقال "عليّ أن أشيد بعقلية لاعبي فريقي، وأنهم جميعا، سواء شاركوا في المباريات أم لا، يتمتعون بالقدرة التنافسية ويرغبون في القتال من أجل كل شيء.

"إنه لمن دواعي سروري أن أقوم بتدريبهم.

"قوتنا كفريق هي أننا لا نقتصر على طريقة واحدة (في أسلوب لعبنا)، نحن جيدون للغاية في الاستحواذ على الكرة في نصف ملعب المنافس ولكننا نتمتع بأفضلية أيضا في العمق مع ضغط على المنافس.