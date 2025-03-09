بوخوم يفوز على بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

خسر فريق بايرن ميونيخ المتصدر وباير ليفركوزن الوصيف في ملعبيهما، أمس، في المرحلة 25 من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، وسقط بايرن ميونيخ أمام ضيفه بوخوم 2 - 3، كما احتفل في المباراة بعيد تأسيسه رقم 125، من خلال ارتداء قميص خاص باللونين الأحمر والذهبي.

من جانبه، عرف بوخوم طعم النصر آخر 7 مباريات مقابل 3 هزائم و3 تعادلات، قبل أن ينجح في إحياء آمال البقاء بالدوري عبر الفوز على البافاري. كما خسر ليفركوزن أمام فيردر بريمن صفر - 2، وأيضاً سقط بوروسيا دورتموند أمام ضيفه أوجسبورج صفر - 1.

واستمر فارق الثماني نقاط بين بايرن المتصدر ووصيفه ليفركوزن، حيث يمتلك النادي البافاري 62 نقطة مقابل 54 نقطة لليفركوزن.