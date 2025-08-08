بني ياس.. الانتصار الأول في التجربة قبل الأخيرة

اقترب البلغاري إيفايلو بوغدان بتيف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، من الاستقرار على التشكيلة الأساسية المنتظر أن يظهر عليها الفريق مع انطلاقة الموسم الجديد بمباريات دوري أدنوك للمحترفين 16 أغسطس الجاري.

وشهدت التجارب الودية الأخيرة اعتماد بيتيف بنسبة كبيرة على التشكيلة التي قد يبدأ بها المباريات الرسمية، إذ يستهل «السماوي» الموسم بمواجهة الوصل في الجولة الأولى من الدوري على ملعب «الإمبراطور»، ويستضيف كلباء على ملعبه بالشامخة في الجولة الثانية يوم 22 أغسطس.

وحقق بني ياس الفوز على العربي الكويتي، مساء أول من أمس، على ملعب «السماوي»، بهدف نظيف سجله سهيل النوبي، ضمن البطولة الودية التي ينظمها النادي بمشاركة العربي الكويتي والوحدة الإماراتي.

ويعد فوز بني ياس على العربي هو الأول للفريق في تجاربه الودية خلال فترة الإعداد تحضيراً للموسم الجديد، إذ خاض 3 مباريات ودية في المعسكر الخارجي في صربيا انتهت جميعها بالتعادل.

حيث تعادل 1-1 مع فريق مارنار بار المونتنيغري، وسلبياً مع فوغدوفاتس الصربي في التجربة الثانية، بالنتيجة نفسها مع أبويل القبرصي في آخر تجاربه الخارجية، قبل الفوز على العربي الكويتي في أبوظبي.

وثبت إيفايلو بيتيف مدرب بني ياس التشكيلة الأساسية التي بدأ بها آخر مباراتين وديتين، ودفع بـ6 من الصفقات الجديدة في البداية، إذ اعتمد على فهد الظنحاني في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع المالي لاسان ديالو والإيفواري إسماعيل توريه وخالد الهاشمي والبرازيلي جواو فيكتور.

وفي خط الوسط فواز عوانة والأوزبكي أكمل موزغوفوي وأحمد فوزي والنيجيري سافيور غودوين وسهيل النوبي، وفي الهجوم المالي يوسف نياكاتي.

ومنح بيتيف الفرصة لعدد من اللاعبين في الشوط الثاني من المباراة، وأشرك المهاجم الكاميروني المعار من الوحدة، ليونيل وامبا، وحسن المحرمي، وخلفان مبارك القادم من الجزيرة، والإنجليزي الشاب براد يانغ، ولاعب الوسط الغاني جاكوب أوتي.

ويخوض بني ياس التجربة الودية الأخيرة، بعد غد الأحد، عندما يلعب مع الوحدة في ختام البطولة الدولية، استعداداً للمواجهة الأولى في الدوري أمام الوصل.