3.23 أهداف متوسط دوري المحترفين بعد 18 جولة



بلغ معدل التهديف في مباريات دوري أدنوك للمحترفين 3.23 أهداف في المباراة بعد مرور 18 جولة من المسابقة وحتى ما قبل التوقف الدولي الحالي لمشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية، والمنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وهو معدل جيد مقارنة بمواسم ماضية.

وعلى الرغم من أن عدد الأهداف انخفض في الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري بشكل واضح، إذ شهدت الجولة 18 الأخيرة التي لعبت قبل التوقف تسجيل أقل عدد من الأهداف في جولة واحدة منذ بداية الموسم بـ13 هدفاً فقط، و14 هدفاً في الجولة 17، بخلاف جولات البداية التي شهدت غزارة تهديفية، إذ تعد الجولتان الثالثة والخامسة الأغزر تهديفاً بـ33 هدفاً، فإنه لا يزال يتبقى الكثير من المباريات في الموسم الحالي، وقد تشهد تغيراً وعودة لارتفاع المعدل التهديفي، علماً بأنه لعب حتى الآن 124 مباراة وفقاً لإحصاءات رابطة المحترفين الإماراتية، شهدت تسجيل 401 هدف، فيما خرجت 60 مباراة بشباك نظيفة.