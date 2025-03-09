«مكتب الأمين العام» يتأهل لربع نهائي كأس منصور بن زايد

انفرد فريق مكتب الأمين العام بصدارة المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدور الأول بكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف على مكتب البعثات الدراسية، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أول من أمس، على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وضمن فريق مكتب الأمين العام تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعدما وصل إلى النقطة السادسة من الفوز في مباراتين، إذ أحرز ثلاثية الفريق كلاً من إيفرتون باولو وماتيوس داكروز وكايو روبيرتو، فيما سجل لمكتب البعثات الدراسية محمود معاذ.

وفي المواجهة الثانية بالمجموعة ذاتها، تعادل مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مع مكتب الشؤون الخاصة بهدف لمثله في مباراة مثيرة، إذ تقدم مكتب الشؤون الخاصة عبر محمد أمين، لكن مانليديني مينونجو أدرك التعادل لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وبنتائج مباراتي الجمعة، أصبح مكتب الأمين العام ثاني المتأهلين إلى ربع النهائي بعد مدارس الإمارات الوطنية، وتوقف رصيد مكتب البعثات الدراسية عند ثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء ومكتب الشؤون الخاصة.

وحصل ماتيوس داكروز، لاعب مكتب الأمين العام، على جائزة «رجل المباراة» أمام مكتب البعثات الدراسية، بعدما لعب دوراً هاماً في فوز فريقه وسجل الهدف الثاني. واختارت اللجنة الفنية للبطولة عمران عامر الجساسي، لاعب مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، كأفضل لاعب أمام مكتب الشؤون الخاصة. من جانبه، أشاد الفرنسي عيسى غريغوري، المدرب السابق للوحدة والجزيرة، بالنسخة الـ 12 لكأس منصور بن زايد، ووصفها بالمذهلة.

تطور

وقال المهاجم السابق الذي يقود فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية: «تتطور البطولة في كل عام، استعانت الفرق الـ16 المشاركة بأفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما زاد من مستوى المنافسة». وأضاف: أريد أن أهنئ اللجنة المنظمة على التجهيزات والترتيبات الرائعة التي أخرجت لنا بطولة بمستوى عال فنياً وتنظيمياً. وتستأنف منافسات البطولة، مساء اليوم، بمباراتين ضمن الأسبوع الثاني للمجموعة الثالثة، إذ يطمح وصيف النسخة الماضية فريق دائرة القضاء، والذي يملك في رصيده ثلاث نقاط، إلى حسم تأهله عندما يواجه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يبحث عن تصحيح أوضاعه بعد خسارته المباراة الأولى، وهو نفس ما يسعى إليه فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي الذي يواجه قطاع الشؤون المالية والمشتريات صاحب الـ «3 نقاط» في المباراة الثانية.

يذكر أن البطولة تقام على ملعب فندق قصر الإمارات وتستمر المنافسات حتى 20 من مارس الجاري، وتشهد أجواءً رمضانية مميزة، حيث تشهد مباريات البطولة حضوراً جماهيرياً لافتاً، وافتتحت بلقاء استعراضي جمع بين نجوم الأبيض من أبطال «خليجي 18» بقيادة نجم الوحدة السابق، إسماعيل مطر، في مواجهة أبطال «خليجي 21» بقيادة عموري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.