مأساة الرياضة في حرب غزة.. 762 قتيلاً و267 منشأة مدمّرة

في الزاوية الشمالية من ملعب اليرموك، حيث اعتاد محمد موسى أن يجلس برفقة أبنائه ويهتف لفريقه المحلي، يقف اليوم على المدرج الأسمنتي المتهالك يراقب خياماً مهترئة نصبت على المستطيل الأخضر، وقد تحول الملعب إلى مركز إيواء عشوائي يستضيف مئات العائلات النازحة من أحياء غزة المدمرة.

وقال موسى (38 عاماً): «كنا نأتي هنا كل أسبوع، نهرب من صخب الحياة اليومية لنعيش دقائق من الفرح»، وهو يشير إلى أرضية الملعب التي غطتها الرمال بعد أن دمرت الحرب ما تبقى من عشبه الصناعي.

وأضاف: «هذا الملعب كان ملجأ للفرح، واليوم صار ملجأ من الخوف».

قبل الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023، كان ملعب اليرموك يشكل قلب النشاط الكروي في قطاع غزة، حيث تستضيف مدرجاته العتيقة آلاف المشجعين في مباريات الدوري المحلي، لكن مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية وتدمير البنى التحتية، أصبح الملعب شاهداً على مأساة مزدوجة: انهيار الرياضة ونزوح الآلاف من السكان.

وبحسب بيانات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فإن الحرب أدت إلى مقتل 762 رياضياً ومدرباً وإدارياً، من بينهم 422 لاعب كرة قدم، إضافة إلى تدمير 267 منشأة رياضية تشمل ملاعب، وصالات تدريب، ومقرات أندية ومرافق اتحادات.

الدمار لم يقتصر على البنية التحتية فقط، بل امتد ليطال الروح الرياضية، كما يقول حسام أبوخاطر، المعلق الرياضي الذي عرف صوته في إذاعات غزة المحلية وهو يصف لحظات الحسم في مباريات الدوري.

وقال حسام بحزن: «اشتقنا لأصوات الجماهير، لصرخات الفرح والغضب، للكرة وهي تدور في المستطيل الأخضر.. الحرب سرقت منا كل شيء».

لطالما شكلت الرياضة في غزة إحدى وسائل التنفيس الجماعي عن ضغوط الحصار والفقر والبطالة، في ظل غياب دور السينما أو المسارح أو الفضاءات الترفيهية، كانت ملاعب كرة القدم بمثابة الساحة الوحيدة التي يتنفس من خلالها الشباب.

وقال منذر زهران، المحلل الرياضي: «كرة القدم ليست مجرد لعبة هنا. هي تعبير عن وجود، عن هوية جمعية، وعن صمود مجتمع بأكمله في وجه كل أشكال القمع والحرمان».

لكن هذا المتنفس اختفى تماماً منذ اندلاع الحرب، إذ توقفت جميع المسابقات المحلية، ودمر العديد من الأندية مثل نادي خدمات الشاطئ، ونادي اتحاد الشجاعية، ونادي بيت حانون الرياضي، ويعاني معظم الرياضيين الآن من النزوح، أو الإعاقة، أو فقدان أفراد من عائلاتهم، ما يجعل العودة إلى الملاعب حلماً بعيداً. محمد سلمي، لاعب سابق في أحد أندية غزة، ومحترف سابق لفترة قصيرة في النادي الأهلي المصري، يعيش اليوم مع أسرته داخل خيمة في حي تل الهوى، بعد أن تم تدمير منزله في الشجاعية، يقول بصوت متهدج: «كنت أطمح أن أنتقل للعب في أحد الدوريات العربية، كان لدي عروض، لكن الحرب أنهت كل شيء».

وأضاف: «أحاول ألا أفكر كثيراً في الماضي، الآن همي تأمين الطعام والماء لأولادي. كرة القدم أصبحت ذكرى جميلة ».

تتكرر قصة سلمي مع عشرات اللاعبين الذين وجدوا أنفسهم فجأة من نجوم على ملاعب التراب والعشب إلى نازحين يبحثون عن الأمان في أماكن مؤقتة أو تحت القصف.

دُمرت مقارّ أندية تاريخية بشكل كلي أو جزئي، بعضها تعود نشأته إلى خمسينيات القرن الماضي، وكان يمثل جزءاً من الذاكرة الجمعية لسكان غزة. نادي غزة الرياضي، وهو أقدم نادٍ فلسطيني، تعرض لأضرار جسيمة.

كذلك قاعة سعد صايل المغلقة، التي كانت تحتضن البطولات المحلية لكرة اليد والطائرة وكرة السلة، دمرت بشكل شبه كامل خلال قصف وسط المدينة. مصطفى صيام، مسؤول الإعلام في اتحاد كرة القدم في غزة، يقول إن استهداف المنشآت الرياضية لم يكن عارضاً، بل جاء ضمن سياسة ممنهجة لضرب كل ما يمثل الحياة في غزة.

وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الرياضة، لكنها بالتأكيد المرة الأشد والأقسى. رغم ذلك، نؤمن بأننا سنعود، وسنبني من جديد». مع تصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بدولة فلسطين.