4 مدربين في قائمة الشرف لبطولات «المحترفين»

يدخل مدربو أندية المحترفين الـ14 الموسم الجديد، الذي ينطلق 16 أغسطس الجاري، بطموحات كبيرة من أجل تسجيل أسمائهم في قائمة الشرف، وحصد أحد ألقاب موسم 2025 - 2026، إذ يسعى 10 مدربين لترك بصمتهم الأولى مع الأندية في بطولات المحترفين الإماراتية.

وأجرت 7 أندية تغييراً على مستوى الأجهزة الفنية، في الوقت الذي أبقت فيه 7 أندية على مدربيها.

وتضم قائمة المدربين الـ14 للموسم الجديد 4 مدربين فقط سبق لهم التتويج بالألقاب في الكرة الإماراتية، منهم مدربان فقط استطاعا التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، هما البرتغالي باولو سوزا والصربي ميلوش، واثنان توجا بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هما: المغربي الحسين عموتة والصربي غوران توفيغدزيتش.

ويسعى باولو سوزا إلى إضافة البطولة الخامسة له مع شباب الأهلي، حيث نجح في تحقيق رباعية تاريخية في أول مواسمه مع «الفرسان».

وبخلاف الألقاب الإماراتية سبق للمدرب، أن حقق العديد من الألقاب أبرزها لقب الدوري السويسري مع بازل في موسم 2014 - 2015.

المدرب الثاني الذي سجل اسمه في قائمة الفائزين بلقب دوري أدنوك للمحترفين هو ميلوش ميلوييفيتش مدرب الشارقة الحالي، الذي حقق مع الوصل ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في الموسم قبل الماضي، ويسعى إلى إنجاز جديد مع «الملك» في الموسم المقبل، علماً بأنه حقق ستة ألقاب في مسيرته قبل التدريب في الإمارات، هي الدوري الصربي 3 مرات، وكأس صربيا مرتين مع ريد ستار، وكأس السويد مع مالمو.

ويسعى المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، إلى تحقيق لقب الدوري مع «فخر أبوظبي»، بعدما نجح في قيادة الفريق إلى لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي، إذ تعول عليه الإدارة في موسمه الثاني بعد تجديد الثقة في الجهاز الفني، إلى المزيد من البطولات.

ويمتلك عموتة سجلاً حافلاً بالبطولات، أبرزها قيادة الوداد البيضاوي إلى لقب دوري أبطال أفريقيا 2017، والدوري المغربي في 2016 وتوج مع منتخب المغرب بكأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2020، وقاد الفتح الرباطي إلى لقبي الكأس المحلية في المغرب، وكأس الاتحاد الأفريقي عام 2010، وكذلك لقب الدوري المغربي مع الجيش الملكي، إضافة إلى قيادته للسد القطري للفوز بلقب الدوري موسم 2012 - 2013، والكأس 2014 و2015، وكأس الشيخ جاسم عام 2014، ومن إنجازاته البارزة قيادة منتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا عام 2023.

إنجاز

المدرب الرابع الذي تذوق طعم البطولات في الإمارات هو الصربي غوران، مدرب عجمان الحالي والمستمر منذ الموسم الماضي، بعدما سبق له التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي عندما كان مدرباً للوحدة موسم 2023 - 2024، بالفوز على العين في النهائي بهدف نظيف.

كما حقق غوران لقب دوري الدرجة الأولى الإماراتي مع بني ياس موسم 2017 - 2018، وكأس أمير الكويت مع القادسية، وأحرز مع المنتخب الكويتي لقبي بطولة غرب آسيا، وكأس الخليج 2010 في اليمن.

ويتطلع 10 مدربين إلى ترك بصمة تاريخية مع أنديتهم، منهم 4 يظهرون للمرة الأولى في الدوري الإماراتي، هم جوزيه مورايس مدرب الوحدة، ولويس كاسترو مدرب الوصل، وإيفاييلو بوغدان بيتيف مدرب بني ياس، والصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر.

بينما يتطلع 6 مدربين استمروا منذ الموسم الماضي، منهم 4 مدربين مع الأندية نفسها، هم فلاديمير إيفيتش (العين) وفوك رازوفيتش (كلباء) وغوران (عجمان) وبرونو بيريرا (دبا)، واثنان توليا تدريب أندية جديدة هما حسن العبدولي، مدرب خورفكان، الذي قاد دبا الحصن في الموسم الماضي، وفرهاد مجيدي، مدرب البطائح، يتطلعان إلى محاولة تحقيق إنجاز لأول مرة في تاريخهم مع بطولات المحترفين.

تجدر الإشارة إلى أن الموسم الجديد يشهد غياب صائد البطولات، الروماني أولاريو كوزمين، الذي تولى تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب رحيله عن الشارقة، حيث يعد أكثر المدربين الذين نجحوا في تحقيق بطولة الدوري بـ4 ألقاب مع العين وشباب الأهلي، أعوام 2012 و2013 و2014 و2016، ومع الشارقة حقق لقب كأس رئيس الدولة مرتين 2022 و2023، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، واختتم إنجازاته مع الأندية الإماراتية قبل الانتقال إلى تدريب «الأبيض» بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الشارقة في الموسم الماضي.