أليسون يخطف الأضواء في فوز ليفربول على سان جيرمان

لولا حارس المرمى أليسون، ربما كان هدف البديل هارفي إليوت المتأخر ليفقد أهميته، لكن الحارس قدم أفضل أداء في مسيرته ليساعد ليفربول على النجاة من هجوم باريس سان جيرمان والفوز عليه 1-صفر أمس الأربعاء في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل إليوت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليضع فريق المدرب أرنه سلوت في وضع جيد لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية، حيث يلتقي مع المتأهل من مواجهة أستون فيلا وكلوب بروج.

وقال إليوت عن الحارس أليسون الذي فاز بجائزة رجل المباراة بعد تصديه لسلسلة من الفرص الخطيرة ضمن 28 محاولة لسان جيرمان على المرمى مقابل اثنتين لليفربول "بدونه، لا أعرف كيف كان سيصبح وضعنا".

وصرح سلوت أن سان جيرمان هو الفريق الأفضل في البطولة، وإنه حتى في حال التعادل، كان فريقه سيبدو محظوظا بعدما سيطر باريس سان جيرمان على الكرة بنسبة 65 بالمئة ونجح في اختراق دفاعات منافسه مرارا وتكرارا.

وأضاف سلوت "أظهر (أليسون) اليوم أنه الأفضل في العالم. ربما كان الفوز هنا أكثر مما نستحقه. لم نكن بالمستوى المطلوب، وكان ذلك في ظل جودة باريس سان جيرمان، والطريقة التي لعبوا بها طوال الموسم. كل الإحصاءات الأساسية تشير إلى أنهم أفضل فريق هذا الموسم".

وفي النهاية، نجح ليفربول في الخروج منتصرا، وسيستمتع بميزة اللعب على أرضه في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وتحدث سلوت عن الأجواء الصاخبة في أنفيلد في المباريات الأوروبية المهمة قائلا "إنهم لن يلعبوا ضدنا فقط، بل سيلعبون ضد جماهيرنا أيضا".

ومن ناحيته، وعد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بالقتال.

وقال لويس إنريكي "سنذهب إلى هناك ونلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها هنا. كنا متفوقين بشكل كبير على ليفربول، أحد أفضل الفرق في أوروبا... أفضل لاعب في ليفربول كان حارس مرماه. كرة القدم كثيرا ما تكون غير عادلة. لا شك في أنني أثق في أننا قادرون على التأهل الأسبوع المقبل. سنحاول إثبات أننا فريق شجاع. نعلم أن الأمر سيكون صعبا أمام فريق مثير للإعجاب مثل هذا".

ورغم فقدان لاعبيه التركيز لفترة وجيزة في الفترة الأخيرة من المباراة، قال لويس إنريكي "أنا فخور للغاية بفريقي، ولا أرى أي شيء سلبي الليلة".