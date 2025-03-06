عرض فني بين شوطي نهائي مونديال 2026

يشارك كريس مارتن من فرقة (كولدبلاي)، وفيل هارفي مدير الفرقة، في مساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في التخطيط لتشكيلة أول عرض فني على الإطلاق بين شوطي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم العام المقبلة.

وأكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس (فيفا)، في منشور على منصة «إنستجرام»، دور الثنائي في الحدث الذي يشبه فعاليات (السوبر بول)؛ البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للمونديال المقبل على ملعب (ميتلايف في إيست روثرفورد) بولاية نيو جيرسي الأمريكية في 19 يوليو 2026.