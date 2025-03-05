3 مواجهات في دورة حكومة عجمان الرمضانية



تتواصل مساء الخميس «سادس أيام شهر رمضان» مباريات مسابقة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان بنسختها الخامسة التي تقام هذه الأيام في ملعب مركز كواترو الرياضي برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وتنطلق المباريات في التاسعة والنصف مساءً بلقاء يجمع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري «3 نقاط» بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان الذي يدخل المباراة برصيد خالٍ من النقاط.

ويلتقي في العاشرة والنصف مساءً دائرة الميناء والجمارك صاحب الـ «3 نقاط» مع جامعة المدينة عجمان صاحب النقطة الواحدة، فيما يلتقي في الحادية عشرة والنصف مساءً مصرف عجمان «3 نقاط» بفريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بلا رصيد من النقاط.

بطولة الألعاب الشعبية

وانطلقت مساء الثلاثاء في مركز عجمان الإبداعي منافسات بطولة الألعاب الشعبية للدوائر الحكومية والمؤسسات 2025 إذ جرى التنافس على سلسلة من الألعاب التراثية في مرحلة التصفيات وهي ألعاب الكرابي والميت والشاع وشد الحبل والخيشة.

وتصدر فريق الإدارة العامة للدفاع المدني المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة بإحرازه 3 نقاط في لعبة الكرابي و3 نقاط في الميت و7 نقاط في الشاع و6 نقاط في شد الحبل ونقطتين في الخيشة.

وحل فريق هيئة النقل ثانياً برصيد 19 نقطة بتسجيله 6 نقاط في الكرابي ونقطتين في الميت و7 نقاط في الشاع و3 نقاط في شد الحبل ونقطة واحدة في الخيشة، فيما احتل الفرسان المركز الثالث برصيد 9 نقاط جمعها من الكرابي والميت نقطة واحدة في كل لعبة، بالإضافة إلى 4 نقاط في الشاع و3 نقاط في الخيشة.