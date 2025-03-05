انطلاق بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم في رأس الخيمة بدورتها الثالثة عشرة



تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، انطلقت بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم في دورتها الثالثة عشرة، والتي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في ملعبها في رأس الخيمة، وبرعاية هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية - راكز، وبمشاركة 12 فريقاً من أنحاء الدولة كافة ومختلف الجاليات.

وشهدت منافسات اليوم الأول حضوراً جماهيرياً كبيراً، واستمتع الجمهور بمباريات قوية ومنافسة حماسية بين الفرق المشاركة، وأسفرت نتائج المباريات الأولى عن فوز فريق «كرم البلوشي للنقليات» على فريق «البيرق للسياحة» وبنتيجة 2-1، فيما تغلب فريق «البراجيل للاستشارات» على فريق «كاكو» وبنتيجة 4-2، ما أبرز المستوى الفني العالي للبطولة منذ انطلاقتها.

وأدار المباراتان الافتتاحيتان حمدان الكمالي.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تنظمها الجمعية في شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تعزيز روح التسامح والتنافس الفعال بين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة في أجواء رمضانية متميزة، تجمع بين اللياقة البدنية والترابط الاجتماعي.

وتقام البطولة بواقع مباراتين كل ليلة بعد صلاة التراويح مباشرة، ما يتيح للمشاركين والجمهور الاستمتاع بالأجواء الرمضانية والروح الرياضية في آنٍ واحد، وتستمر البطولة حتى الثامن عشر من شهر رمضان، ويتوقع أن تشهد الأدوار النهائية منافسة قوية بين الفرق للوصول إلى لقب البطولة.

وأكد خلف سالم بن عنبر، المدير العام للجمعية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن البطولة أصبحت تقليداً رياضياً سنوياً ينتظره عشاق كرة القدم في رأس الخيمة وخارجها، لما توفره من أجواء تنافسية تجمع بين الإثارة الرياضية والتواصل الاجتماعي، مشيراً إلى دور الرياضة في تعزيز القيم المجتمعية والإسهام في نشر ثقافة التسامح والعمل الجماعي، بما يبرز روح الإمارات في احتضان مختلف الثقافات.

وأضاف خلف سالم بن عنبر: الرياضة كانت دائماً إحدى أهم الأدوات التي توحّد أفراد المجتمع وخاصة الشباب وإن بطولة الفرجان لكرة القدم بصورها كافة نموذج حي لهذا التوجه، ونحن نؤمن بأهمية استمرارها حدثاً سنوياً يبرز القيم الرياضية والاجتماعية لدولة الإمارات.