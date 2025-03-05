أرتيتا مازحاً: كنت أعلم أن أرسنال سيسجل 7 أهداف

صرح ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مازحا أنه كان متأكدا من أن فريقه سيسجل سبعة أهداف في مرمى أيندهوفن، حيث أثنى على الليلة التاريخية والمذهلة للاعبيه التي تكاد تضمن مكانهم في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بفضل هدفين من مارتين أوديجارد وأهداف منفردة لكل من جورين تيمبر، وإيثان نوانيري، وميكيل ميرينو ولياندور تروسارد وريكاردو كالافيوري، فاز أرسنال على أيندهوفن 7 / 1 - محققا أكبر نتيجة لفريق يلعب خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه المباراة بمثابة لحظة تحول مذهلة في حظوظ فريق أرتيتا، الذي كان يعاني من قلة الأهداف في السابق.

وكان أرسنال وصل إلى هولندا بعد أن فشل في التسجيل في ثلاث من آخر أربع مباريات له، وكانت آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي قد تبخرت.

ولكن عند سؤاله عما إذا كان تخيل الفوز بمثل هذه النتيجة، قال أرتيتا مبتسما: "كنت أعرف أنها ستحدث".

وأضاف: "هذا هو جمال كرة القدم. لا يوجد أحد في هذه الغرفة، إذا أعطيتكم ظرفا وقلت، هل يمكنكم التنبؤ بما سيحدث في الغد ومن سيسجل؟ كان سيتنبأ بذلك. ولكن هذا هو جمال كرة القدم. أخفض رأسك، وكن متواضعا، وقم بتحليل كيف يمكنك التحسن".

وأضاف: "سنستمتع بما حققناه اليوم لأنه كان أداء مذهلا ونتيجة لا تصدق. نستحق هذا وسنتقبله. اليوم، كنا استثنائيين".

وبعد الخسارة صفر / 1 أمام ويستهان والتعادل السلبي أمام نوتنغهام فورست في الدوري، ما أدى لابتعاد ليفربول بصدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة أمام أرسنال، الذي أصبح موسمه في خطر.

وبفضل هذا الفوز أصبح أرسنال على أعتاب التأهل لدور الثمانية، الذي سيواجه فيه الفائز في مباراة دور الـ16 التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتجاوز الفوز الذي تحقق في مباراة الأمس، الفوز الذي حققه أرسنال 5 / 1 على إنتر ميلان في 2003 كأكبر فوز للنادي خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وتعليقا على ليلة فريقه التي حقق فيها رقما قياسيا، قال أرتيتا: "إنها شيء لم يحدث في تاريخ النادي، لذلك من الرائع أن أكون جزءا من ذلك. ولكن كفريق، نحن نريد تحقيق العديد من الأشياء الأخرى التي هي أكثر أهمية بكثير."

وأضاف: "إنها خطوة هامة للغاية ونحن في موقف قوي للتأهل إلى الدور المقبل. وهذه هي الحقيقة. ولكن لوضع معالم جديدة، علينا أن نصل إلى مستوى مختلف تماما. هذا يعني الكثير، لكن هذا ليس ما نريده".

وأكد :"أنا سعيد للغاية لأننا في وضع قوي للغاية للتأهل للدور التالي، وهو المكان الذي نريد التواجد فيها. ولكن مازال هناك مهمة تنظرنا في لندن بعد أسبوع".