دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتلتيكو في دوري الأبطال

سجل براهيم دياز هدفا في الشوط الثاني قاد به ريال مدريد للفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد أن تقدم رودريغو لريال وتعادل خوليان ألفاريز لأتلتيكو.

وشهدت مباراة قمة مدريد منافسة قوية بين الجارين، لكن كلا منهما حرص على ادخار طاقته استعدادا لمباراة الإياب التي يُنتظر أن تشهد الكثير من الإثارة على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو الأسبوع المقبل.

وقدم ريال بداية قوية في المباراة وتقدم بهدف رودريغو بعد أربع دقائق فقط من صفارة البداية، لكن أتلتيكو دخل في أجواء المباراة تدريجيا وأدرك التعادل بتسديدة مذهلة من ألفاريز في الدقيقة 32.

وجاء هدف فوز ريال في الدقيقة 55 عن طريق دياز، الذي تألق بشكل كبير في استغلال مساحة صغيرة داخل منطقة الجزاء المزدحمة وسدد كرة منخفضة سكنت شباك الحارس يان أوبلاك.

وقال دياز لقناة موفيستار بلس التلفزيونية الإسبانية "أعتقد أننا كنا متوازنين طوال المباراة، رغم تراجعنا بعض الشيء بعد هدف التعادل، ولكن كان بإمكاننا قلب الأمور في أي لحظة عبر الموهبة التي نمتلكها وهذا ما فعلناه. كل شيء لا يزال واردا. من الجيد أننا فزنا على ملعبنا، لكن الأمر لم ينته بعد. هذه هي بطولة دوري أبطال أوروبا وكل شيء بسيط تفعله يحدث فارقا. كان الهدف جيدا، وساعدنا على تحقيق فوز مهم في ليلة ساحرة أخرى في البرنابيو. ولكن لا يزال أمامنا مباراة الإياب".

وشكل هدف دياز أفضلية بسيطة حققها ريال في مباراة صعبة ومتوترة أمام أتلتيكو الذي يدربه دييجو سيميوني والذي سيطر على مجريات اللعب لفترات طويلة وكان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل إذا استغل الفرص التي أتيحت له.

وحقق ريال بداية أفضل وتقدم عن طريق رودريغو الذي تلقى تمريرة رائعة من فيدريكو فالفيردي ثم انطلق داخل منطقة الجزاء متجاوزا اثنين من المدافعين وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت الزاوية البعيدة من المرمى.

ورغم سيطرة ريال في بداية المباراة، نجح الضيوف في تعديل النتيجة وبدأ في صناعة فرص جيدة عبر سمويل لينو وجوليانو سيميوني.

وعبر الجانب الأيسر للملعب، أدرك أتلتيكو التعادل إثر جهد رائع من ألفاريز الذي تجاوز إدواردو كامافينجا ثم توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة مذهلة لتمر الكرة بين ذراعي تيبو كورتوا وتسكن الشباك.

بعدها فرض أتلتيكو سيطرته على الكرة وسط صيحات استهجان شديدة من جماهير سانتياجو برنابيو التي لم تخف إحباطها.

وبدأ أتلتيكو الشوط الثاني بقوة وأهدر رودريغو دي بول فرصة واضحة في الدقيقة 53، ليدفع الفريق الثمن خلال دقيقتين فقط، إذ سجل دياز هدف التقدم لريال.

ورغم أنه كان محاطا بثلاثة لاعبين، تألق لاعب الوسط المغربي في المراوغة ليفتح مساحة لنفسه ويسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة من الشباك.

وبدا سيميوني قانعا بالنتيجة، إذ أشرك روبن لو نورماند بدلا من المهاجم أنطوان جريزمان وتحول للعب بخمسة عناصر في الخط الخلفي لضمان عدم تقدم ريال بعدد أكبر من الأهداف.