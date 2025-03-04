كوزمين ينتقد توقيت مباراة الشارقة وشباب الأهلي

أبدى الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الشارقة، عدم رضاه عن توقيت مباراة فريقه مع مستضيفه شباب الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، المقررة في الثامنة مساء الأربعاء باستاد راشد في دبي.

جاء ذلك خلال تعليقه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قبل التدريب الأخير لفريقه على ملعب المباراة، وقال كوزمين: "هذا التوقيت ليس مناسبًا لا للجمهور ولا للاعبين في شهر رمضان، حيث تبدأ المباراة بعد وقت قليل من الإفطار، عندما تُقام في الثامنة مساءً، ومعروف أن المباريات تُقام في هذا الشهر الكريم في العاشرة مساءً."

وأضاف كوزمين: "لن نتخذ هذا الأمر حجة، وسنؤدي بأفضل مستوى لدينا، وسوف نلعب مباراة جيدة."