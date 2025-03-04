أول تعليق من شوبير بعد منعه من الظهور بقناة الأهلي المصري

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري منع الإعلامي أحمد شوبير من الظهور بقناة النادي الأهلي لمدة أسبوعين،

وعلق أحمد شوبير قائلاً: "إنه منشغل حالياً بالتجهيز لأداء مناسك العمرة، ولن يعلق على قرار المجلس الأعلى للإعلام" بحسب المصري اليوم.

وكان نادي الزمالك المصري قد أعلن في بيان رسمي تقدمه بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، اعتراضًا على تصريحات أحمد شوبير التي تناول فيها سلوك جماهير النادي خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل شكوى الزمالك

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشكوى رسمية ضد أحمد شوبير، الإعلامي بقناة النادي الأهلي، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام.

وطالب نادي الزمالك، بعدم ظهور أحمد شوبير على الفضائيات، مدعيًا أنه يحرض على نشر العنف وتحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية والحث على نشر التعصب والكراهية بين الجماهير المصرية وبخاصة جماهير الأهلى والزمالك وهي مخالفات يعاقب عليها قانوناً.

وتعد تلك الشكوى الثانية ضد شوبير حيث تقدم الزمالك بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة النادي الأهلي وبرنامج "حارس الأهلي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، بسبب تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها رابطة الأندية بتوقيع عقوبات على جماهير القلعة البيضاء.

وطالب شوبير خلال البرنامج بضرورة معاقبة الجماهير بعد خروجها عن النص أثناء اللقاء، حيث شهدت المباراة هجومًا لفظيًّا من جماهير الزمالك ضد إمام عاشور، لاعب الفريق السابق، تضمن هتافات مسيئة داخل مدرجات استاد القاهرة الدولي.

قرار المجلس

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الأعلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الثلاثاء، أنه وافق على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى، برئاسة عصام الأمير، بأداء قناة الأهلي مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج (حارس الأهلي) لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة.

وأضاف "جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبدالسلام النجار رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الشكاوى الواردة للجنة، وما قامت به إدارة الرصد من متابعة البرنامج، ووفقًا للقانون 180 لسنة 2018، وإعمالًا للمادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019".