أنشيلوتي يتطلع لمواجهة جديدة مع سيميوني في دوري الأبطال

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه يتطلع لخوض معركة جديدة أمام منافسه دييجو سيميوني عندما يواجه أتليتيكو مدريد في مباراة قمة العاصمة الإسبانية بذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وستكون المواجهة رقم 27 بين المدربين، وحقق كل منهما الفوز في تسع مباريات وحسم التعادل ثماني مواجهات.

وعلى الرغم من هيمنة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد تفوقه في جميع المواجهات الأربع السابقة في 11 موسما سابقا، وأبرزها نهائي عامي 2014 و2016، فإن تاريخ اللقاءات الحديث يروي قصة مختلفة.

وفي العام الماضي، ألحق أتليتيكو بريال مدريد كلتا الهزيمتين اللتين تعرض لهما في موسم شبه مثالي فاز فيه بدوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ولم يفز فريق أنشيلوتي سوى بمباراة واحدة في آخر سبع مباريات في قمة مدريد، وكان ذلك بنتيجة 5-3 بعد أشواط إضافية في كأس السوبر الإسبانية 2024 في السعودية قبل أكثر من عام.

وتعد المنافسة بينهما مألوفة للغاية، إذ تذكر أنشيلوتي مواجهته لسيميوني في الدوري الإيطالي.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا "أولى ذكرياتي معه كانت عندما كان لاعبا في لاتسيو. (وقتها) كنت مدربا ليوفنتوس وسجل في مباراة كانت حاسمة للمنافسة على اللقب.

"فاز لاتسيو وحصل على اللقب وأعتقد أن ذلك كان عام 2000.

"أما الآن فأنا أحترمه كثيرا كمدرب. هو رائع وحقق نجاحات رائعة مع أتليتيكو وقاده إلى أعلى مستوى في أوروبا.

"أنا أحب الطريقة التي يقرأ بها المباريات، وكيف يضع الفريق في الملعب وأسلوب اللعب والالتزام الذي يتمتع به فريقه دفاعيا. أنا معجب بكل هذه الجوانب كثيرا".

وقال أنشيلوتي إن ريال مدريد لن يقع في فخ الثقة المفرطة بسبب النتائج السابقة في ظل سعي حامل اللقب إلى تعزيز رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة 16 و وتحقيق لقب الدوري السابع في 12 موسما.

وأضاف المدرب الإيطالي "ستكون مواجهة متقاربة وستحسم في مباراة الإياب. الهدف غدا هو اللعب بشكل جيد والحصول على الأفضلية.

"ستكون المباراة متكافئة وتنافسية، كما الحال دائما في مباريات قمة مدريد. إنها مباراة خاصة من ناحية المشاعر والضغوط التي تشعر بها قبل مباراة تنافسية كبيرة".