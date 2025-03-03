أموريم يرد على روني بعد انتقاد طموحاته للفوز بالدوري

أكد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يظل هدفا للفريق المتعثر، رغم أن مهاجم يونايتد السابق وين روني وصف المدرب بأنه "ساذج" لقوله ذلك.

ويحتل يونايتد، الذي فاز بالدوري آخر مرة عام 2013 تحت قيادة أليكس فيرجسون، المركز 14 في ترتيب الدوري وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأحد بعد خسارته أمام فولهام بركلات الترجيح.

وقال أموريم، الذي تولى مسؤولية يونايتد في نوفمبر الماضي، إن يونايتد يظل ملتزما بهدفه بالفوز بالدوري رغم النتائج السيئة.

وأضاف أموريم لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد خسارة الأمس "أعلم أننا نخسر مباريات لكن هدفنا هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى. لا أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك. لدينا هدف وسنواصل المضي قدما مهما كان الأمر".

وقال روني، الذي فاز بالدوري خمس مرات مع يونايتد خلال مسيرته كلاعب، إن فريقه السابق يبتعد كثيرا عن المنافسة على اللقب.

وأضاف في برنامج "مباراة اليوم" في (بي.بي.سي) "أعتقد أنه من السذاجة بعض الشيء القول إنهم يتطلعون للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأنهم بعيدون كل البعد عن ذلك حاليا.يقول إن هدفه الفوز بالدوري، كيف يمكنهم المنافسة؟ أعتقد أن التقدم في الترتيب هو الخطوة التالية لهم".

وعندما سأل أحد المراسلين أموريم عن تعليقات روني، أصر المدرب البرتغالي أن الفوز بالدوري يظل هدفا للنادي، حتى إذا لم يحدث ذلك في المستقبل القريب.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة "هذا هو الهدف. من السذاجة أن تعتقد أننا سنحقق ذلك هذا الموسم أو سنكون منافسا قويا الموسم المقبل. أعلم أنه في هذه اللحظة يعرف الجميع كل شيء. لقد كنت محللا... أعلم أن الأمر سهل للغاية. ربما لا يحدث ذلك معي لكن هدفنا في النادي هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز كما فعلنا في الماضي مع كل الأمجاد العظيمة وأساطير هذا النادي. نحن في لحظة صعبة ولست ساذجا. لهذا السبب أنا هنا في الأربعين من عمري لتدريب مانشستر يونايتد".

ويزور مانشستر يونايتد فريق ريال سوسيداد يوم الخميس المقبل في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.